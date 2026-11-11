Сили оборони вразили пункти управління дронами російських загарбників, фото: t.me/zloyodessit

https://racurs.ua/ua/n217359-urajeno-try-punkty-upravlinnya-dronamy-rosiyan-genshtab.html

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Сили оборони вчора, 10 листопада, та в ніч на сьогодні, 11 листопада зосередили удари на «мізках» російської армії — пунктах, звідки противник керує своїми дронами та підрозділами.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Було уражено відразу три пункти управління БпЛА в районах:

Токмака на Запоріжжі;

Примірного на Запоріжжі;

Покровська на Донеччині.

Саме звідси російські оператори спрямовують ударні дрони не лише на українські позиції, техніку й логістику, а й на цивільних людей у прифронтових громадах — полюють на автівки, автобуси, швидкі й тих, хто просто вийшов на вулицю, — розповіли у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що кожен знищений пункт управління ворога — це менше дронів над головами українських військових і менше російського терору для жителів прифронтових міст та сіл.

Також під ураження потрапили ворожі запаси, якими ці пункти «живляться». У районі Залиману на Луганщині уражено склад БпЛА противника — частина російських дронів так і не піднялася в повітря.