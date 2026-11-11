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Сили оборони вразили пункти управління дронами російських загарбників, фото: t.me/zloyodessit
Уражено три пункти управління дронами росіян — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n217359-urajeno-try-punkty-upravlinnya-dronamy-rosiyan-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони вчора, 10 листопада, та в ніч на сьогодні, 11 листопада зосередили удари на «мізках» російської армії — пунктах, звідки противник керує своїми дронами та підрозділами.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Було уражено відразу три пункти управління БпЛА в районах:
- Токмака на Запоріжжі;
- Примірного на Запоріжжі;
- Покровська на Донеччині.
Саме звідси російські оператори спрямовують ударні дрони не лише на українські позиції, техніку й логістику, а й на цивільних людей у прифронтових громадах — полюють на автівки, автобуси, швидкі й тих, хто просто вийшов на вулицю, — розповіли у Генштабі.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що кожен знищений пункт управління ворога — це менше дронів над головами українських військових і менше російського терору для жителів прифронтових міст та сіл.
Також під ураження потрапили ворожі запаси, якими ці пункти «живляться». У районі Залиману на Луганщині уражено склад БпЛА противника — частина російських дронів так і не піднялася в повітря.
Втратили окупанти й можливість в певних місцях спокійно керувати боєм. На Донеччині, в районі Мирнограда, уражено пункт управління противника, а на Харківщині, поблизу Вовчанська, — командно-спостережний пункт підрозділу армії рф, — додали у Генштабі.