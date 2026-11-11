Росіяни атакували об'єкт «Нафтогазу» на Дніпропетровщині — виникла масштабна пожежа

Росіяни знову атакували об’єкт «Нафтогазу», фото: Група «Нафтогаз»

https://racurs.ua/ua/n217360-rosiyany-atakuvaly-obiekt-naftogazu-na-dnipropetrovschyni-vynykla-masshtabna-pojeja.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, завдали удару реактивними дронами по об'єкту «Групи Нафтогаз» на Дніпропетровщині, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. У результаті обстрілу пошкоджено обладнання, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що під час атаки працівники перебували в укриттях, ніхто з них не постраждав. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце.

Завдані пошкодження наразі оцінюються фахівцями. Також компанія координує подальші дії з місцевою владою.