Підприємці у Києві можуть встановлювати мобільні укриття, фото: Ганна Свириденко

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У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА вже працює «єдине вікно» для консультацій підприємців щодо встановлення мобільних укриттів.

Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Підприємці можуть звернутися щодо облаштування укриттів на ділянках, якими вони володіють або користуються, а також на прилеглих ділянках комунальної власності, — зазначив він.

Вчора, 11 листопада, депутат Київської міської ради Ганна Свириденко на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що в Києві становили перше мобільне укриття — на зупинці «Проспект Володимира Івасюка» в Оболонському районі. Воно розраховане на 50 осіб — усередині є 47 місць для сидіння та три місця для маломобільних людей на візках. В укритті також є освітлення та електроживлення.