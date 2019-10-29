Новости
  1. Украина
  2. Общество
  3. Статья
Ракурс
Пожар Саниры

Чисто трипольское убийство

29 окт 2019, 17:59
999

30 октября в Киеве будет представлен тизер полнометражного художественного фильма «Пожар Саниры». Это детективная история о взрослении, захватывающая и сама по себе, но особого шарма ей придает тот интересный факт, что действие разворачивается в далекой древности в Трипольском городе. Триполье, вероятно, — наиболее романтизируемая эпоха нашей истории.

Loading...

Сценарий будущего фильма написан по одноименному произведению Эда Данилюка. Книга писалась восемь лет. Вот как об этом рассказывает автор: «Первая версия романа «Пожар Саниры» появилась в июле 2007 года. В издательство я отдал уже девятнадцатую версию. И это произошло в конце 2015 года. Все это время — восемь лет — я не просто переписывал текст, я уточнял его с точки зрения исторической точности, пытаясь, чтобы каждое слово, каждое событие романа отвечали научным фактам. Очень в этом мне помог профессор Михаил Юрьевич Видейко, всемирно признанный эксперт по Триполью, который стал научным консультантом романа».

Пожар Саниры

Пожар Саниры

Такая длинная история написания уже не кажется странной, когда погружаешься в волшебный мир Триполья. Слой за слоем открываешь новые подробности, которыми хочется делиться.

На момент, когда трипольцы строили города с 15‒20 тысячами жителей в каждом, еще не было одомашненных птиц (домашних кур, например), колеса как практического изобретения (а не игрушки), одомашненных фруктовых деревьев. Не было самого понятия государства, еще не была изобретена письменность, у жителей Месопотамии еще не возникло идеи рыть каналы, а у жителей Египта — строить пирамиды. В то время рожь считалось бурьяном, а на украинской земле жили настоящие львы (такие, как в сегодняшней Африке). Кстати, в одном из эпизодов фильма таков лев появится.

Пожар Саниры

Пожар Саниры

Пожар Саниры

Искушение построить город мечты, где будут ощущаться отголоски украинства в глинобитных стенах, в орнаментах, в украшениях, и разыграть в нем «чисто трипольское убийство» показалась невероятно привлекательным известному украинскому режиссеру Александру Кириенко. На тот момент на счету Александра уже были многочисленные успешные режиссерские работы в кино и на телевидении, включая представленную от Украины на получение премии Оскар кинодраму «Иллюзия страха». Именно энтузиазм Александра Кириенко и двигал написание сценария в течение трех лет. Почему так долго? Потому что Александр не делал никаких послаблений ни на что. Он хочет снять фильм по самым высоким стандартам зрительского качества, фильм, который стал бы в один ряд с голливудскими блокбастерами. Для сценарной адаптации романа к проекту присоединился Денис Замрий, киноакадемик, автор многих сценариев, гуру сценарного искусства.

Фильм будет рассказывать о преступлении, которое могли совершить только в те времена. В мире Триполье, около 5500 лет назад, где-то между Южным Бугом и Днепром, молодой горожанин Санира невольно берет в свои руки расследование серии таинственных событий, которые приводят в ужас его город и угрожают жизни горожан. Все началось с пожара, уничтожившего город за несколько часов до запланированного ритуального сожжения. При непонятных и страшных обстоятельствах убит главный подозреваемый. Ужасающие загадки множатся. Кажется, сами безжалостные трипольские богини разозлились на людей.

Пожар Саниры

Пожар Саниры

Санира — 16-летний парень, который вскоре должен пройти ритуал инициации и стать полноценным членом общества. В течение шести дней он проходит путь от неуверенного в себе подростка к взрослому мужчине, способному на собственный поступок, на собственное ответственное решение.

Звучит странно, но значение Трипольской цивилизации для украинцев сегодня сложно переоценить. В переломные моменты истории каждого народа большую актуальность приобретают вопросы его происхождения и этнической истории. Этим объясняется большое количество исследований и обсуждений исторических корней украинцев.

Моментом открытия трипольской культуры принято считать 1893 год, когда археолог-любитель Викентий Хвойка открыл поселения в Киеве, на улице Кирилловской, 55. К концу прошлого столетия ученые считали, что много знают о Триполье, но последние 15 лет принесли находки, которые если и не переворачивают наше представление о прежней жизни этих людей, то значительно его меняют.

Оказывается, трипольские горны почти на три тысячелетия старше тех, которые раньше считались древнейшими в Европе. Это профессиональное технологическое оборудование мастеров, которые должны были разбираться не только лишь в глине и краске, но и в теплотехнике. И сейчас уже найдено более десятка этих горнов, которые имели столь совершенную конструкцию, что нечто подобное появляется на Минойском Крите только в XI веке до нашей эры. В 2012 году нашли общественное здание размером 60 на 20 метров. Это в то время самое большое сооружение на Европейском континенте. По мнению финского ученого Аско Парполы, индолога из Хельсинского университета, существуют лингвистические причины считать, что колесо было изобретено именно в Трипольской культуре на территории современной Украины.

Пожар Саниры

Пожар Саниры

Такое глубокие и серьезные корни вдохновляют и дают сил расти, это знание укрепляет положительную самоидентификацию, оно романтизирует истоки человечества на нашей земле и превращает историю в сказку, а украинские земли — в колыбель европейской цивилизации, но это уже не сказка, а научно установленный факт.

Случилось так, что вначале один писатель влюбился в Триполье, и это творческое чувство породило роман, а за ним и привлекло к истории пятитысячелетней давности лучших кинематографистов страны.

Итак, проект фильма о Триполье — это никакой мистики, просто везение. А может, мистика как раз и заключается в том, что столько раз подряд этому проекту везло?

Проект осуществляется при поддержке Украинского культурного фонда.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров