Чисто трипольское убийство

Пожар Саниры

https://racurs.ua/2477-chisto-tripolskoe-ubiystvo.html

Ракурс

30 октября в Киеве будет представлен тизер полнометражного художественного фильма «Пожар Саниры». Это детективная история о взрослении, захватывающая и сама по себе, но особого шарма ей придает тот интересный факт, что действие разворачивается в далекой древности в Трипольском городе. Триполье, вероятно, — наиболее романтизируемая эпоха нашей истории.

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Сценарий будущего фильма написан по одноименному произведению Эда Данилюка. Книга писалась восемь лет. Вот как об этом рассказывает автор: «Первая версия романа «Пожар Саниры» появилась в июле 2007 года. В издательство я отдал уже девятнадцатую версию. И это произошло в конце 2015 года. Все это время — восемь лет — я не просто переписывал текст, я уточнял его с точки зрения исторической точности, пытаясь, чтобы каждое слово, каждое событие романа отвечали научным фактам. Очень в этом мне помог профессор Михаил Юрьевич Видейко, всемирно признанный эксперт по Триполью, который стал научным консультантом романа».

Такая длинная история написания уже не кажется странной, когда погружаешься в волшебный мир Триполья. Слой за слоем открываешь новые подробности, которыми хочется делиться.

На момент, когда трипольцы строили города с 15‒20 тысячами жителей в каждом, еще не было одомашненных птиц (домашних кур, например), колеса как практического изобретения (а не игрушки), одомашненных фруктовых деревьев. Не было самого понятия государства, еще не была изобретена письменность, у жителей Месопотамии еще не возникло идеи рыть каналы, а у жителей Египта — строить пирамиды. В то время рожь считалось бурьяном, а на украинской земле жили настоящие львы (такие, как в сегодняшней Африке). Кстати, в одном из эпизодов фильма таков лев появится.

Искушение построить город мечты, где будут ощущаться отголоски украинства в глинобитных стенах, в орнаментах, в украшениях, и разыграть в нем «чисто трипольское убийство» показалась невероятно привлекательным известному украинскому режиссеру Александру Кириенко. На тот момент на счету Александра уже были многочисленные успешные режиссерские работы в кино и на телевидении, включая представленную от Украины на получение премии Оскар кинодраму «Иллюзия страха». Именно энтузиазм Александра Кириенко и двигал написание сценария в течение трех лет. Почему так долго? Потому что Александр не делал никаких послаблений ни на что. Он хочет снять фильм по самым высоким стандартам зрительского качества, фильм, который стал бы в один ряд с голливудскими блокбастерами. Для сценарной адаптации романа к проекту присоединился Денис Замрий, киноакадемик, автор многих сценариев, гуру сценарного искусства.

Фильм будет рассказывать о преступлении, которое могли совершить только в те времена. В мире Триполье, около 5500 лет назад, где-то между Южным Бугом и Днепром, молодой горожанин Санира невольно берет в свои руки расследование серии таинственных событий, которые приводят в ужас его город и угрожают жизни горожан. Все началось с пожара, уничтожившего город за несколько часов до запланированного ритуального сожжения. При непонятных и страшных обстоятельствах убит главный подозреваемый. Ужасающие загадки множатся. Кажется, сами безжалостные трипольские богини разозлились на людей.

Санира — 16-летний парень, который вскоре должен пройти ритуал инициации и стать полноценным членом общества. В течение шести дней он проходит путь от неуверенного в себе подростка к взрослому мужчине, способному на собственный поступок, на собственное ответственное решение.

Звучит странно, но значение Трипольской цивилизации для украинцев сегодня сложно переоценить. В переломные моменты истории каждого народа большую актуальность приобретают вопросы его происхождения и этнической истории. Этим объясняется большое количество исследований и обсуждений исторических корней украинцев.

Моментом открытия трипольской культуры принято считать 1893 год, когда археолог-любитель Викентий Хвойка открыл поселения в Киеве, на улице Кирилловской, 55. К концу прошлого столетия ученые считали, что много знают о Триполье, но последние 15 лет принесли находки, которые если и не переворачивают наше представление о прежней жизни этих людей, то значительно его меняют.

Оказывается, трипольские горны почти на три тысячелетия старше тех, которые раньше считались древнейшими в Европе. Это профессиональное технологическое оборудование мастеров, которые должны были разбираться не только лишь в глине и краске, но и в теплотехнике. И сейчас уже найдено более десятка этих горнов, которые имели столь совершенную конструкцию, что нечто подобное появляется на Минойском Крите только в XI веке до нашей эры. В 2012 году нашли общественное здание размером 60 на 20 метров. Это в то время самое большое сооружение на Европейском континенте. По мнению финского ученого Аско Парполы, индолога из Хельсинского университета, существуют лингвистические причины считать, что колесо было изобретено именно в Трипольской культуре на территории современной Украины.

Такое глубокие и серьезные корни вдохновляют и дают сил расти, это знание укрепляет положительную самоидентификацию, оно романтизирует истоки человечества на нашей земле и превращает историю в сказку, а украинские земли — в колыбель европейской цивилизации, но это уже не сказка, а научно установленный факт.

Случилось так, что вначале один писатель влюбился в Триполье, и это творческое чувство породило роман, а за ним и привлекло к истории пятитысячелетней давности лучших кинематографистов страны.

Итак, проект фильма о Триполье — это никакой мистики, просто везение. А может, мистика как раз и заключается в том, что столько раз подряд этому проекту везло?

Проект осуществляется при поддержке Украинского культурного фонда.