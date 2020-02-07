Смешные новости из Украины. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2546-smeshnye-novosti-ukrainy-kureznye-sluchai-i-neobychnye-istorii-iz-oblastey-foto-video.html

Ракурс

«Ракурс» собрал курьезные случаи, необычные, странные и смешные новости, о которых на этой неделе писали региональные украинские СМИ. В эпицентре внимания на этот раз оказались одесские пограничники, которые по запаху смогли найти подземный спиртопровод, полицейский, обокравший на встрече своих одноклассников, и высказывания двух мэров — Одессы и Ровно.

Нюхачи с Одесчины

Одесские пограничники смогли по запаху обнаружить на границе с Молдовой трубопровод, по которому в Украину поставлялся контрафактный спирт. Любители спирта проложили около 500 м трубы диаметром 20 мм в направлении населенного пункта на территории оккупированного Россией Приднестровского района Молдовы.

Серьезное наказание для контрабандистов

А вот пограничники с Буковины, из отдела «Красноильск» Черновицкого отряда, выстрелили в воздух и задержали троих нарушителей, вероятно причастных к контрабанде. Правонарушителей ждет штраф — по 170 грн с каждого.

Перлы Труханова

Как сообщают местные журналисты в фейсбуке, 6 февраля на сессии городского совета Одессы Геннадий Труханов активно общался с депутатами.

«Я устала от ваших унижений», — заявила мэру депутат Ольга Квасницкая, на что Труханов ответил: «Если устали — отдохните».

К другому депутату мэр Одессы обращался еще резче: «А вы у нас кто? Профессор? Академик? Так готовьте сами документы, чтобы ошибок не было».

Предприимчивый полицейский

На Николаевщине полицейский обокрал на встрече своих бывших одноклассников в то время, пока они танцевали. Работник полиции поживился на несколько тысяч гривен. Однако момент совершения кражи попал на видео камер наблюдения. Менеджер заведения просмотрел записи и отправил их пострадавшим, которые в итоге отказались писать заявление в полицию на своего одноклассника.

Инфекционного отделения в Ровно можно не бояться

С таким заголовком опубликовало новость ровенское онлайн-издание «Радио Трек». Таким образом СМИ сообщило, что в инфекционном отделении города проводят ремонт и там наконец появится палата интенсивной терапии.

А депутаты на сессии Ровенского горсовета отказались продлевать договор аренды предпринимателю, поскольку мэр Владимир Хомко заверил их в том, что там расположена «позорная наливайка» с дурной славой. «Это позорная наливайка. Голосуем все против», — обратился мэр к депутатам.

На Волыни мужчина поколотил жену из-за мяса

Волынские СМИ странным заголовком сообщили серьезную новость о том, что суд оштрафовал жителя Ковельского района на 170 грн за избиение жены. Инцидент произошел, когда пенсионер разделывал в гараже свежину. Впустить жену, которая должна была принять часть свежего мяса, он отказался, а когда она упрекнула его, что части мяса нет, а деньги он тратит на спиртное, набросился на нее с кулаками.

Достижения народного избранника с Харьковщины

Харьковские СМИ написали о достижениях своего народного избранника Дмитрия Шенцева, который в ноябре прошлого года посетил менее 10% пленарных заседаний. Этот нардеп с Харьковщины стал одним из главных прогульщиков заседаний в Верховной Раде.

Неуловимые киевские отцы-велосипедисты

В то время, когда в стране идут дискуссии о необходимости ремней безопасности в автомобилях и специальных автокресел для детей, некоторые киевские отцы не беспокоятся подобными вопросами. И сдались вам эти велосипедные шлемы?

В Николаеве пассажир-«заец» выпрыгнул из окна троллейбуса, спасаясь от контролеров

В Николаеве парень решил проехаться "зайцем" в городском троллейбусе, но от контроллеров ему пришлось спасаться бегством через окно. Таким образом он пытался избежать штрафа за безбилетный проезд. Видео инцидента опубликовали в местном Instagram-канале. Известно, что пассажир выпрыгнул из окна во время движения транспортного средства.

Спасение кота

Напоследок всегда должна быть счастливая история о коте. На этот раз в поселке Сутиски Тывровского района Винницкой области спасатели сняли с дерева кота, который на высоте около восьми метров просидел двое суток. Владелица пушистого любимца пыталась разными методами заставить его самостоятельно спуститься на землю. Несмотря на все попытки женщины, помочь усолапому смогли только спасатели.