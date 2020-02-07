Смішні новини з України. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2546-smishni-novyny-z-ukrayiny-kuryozni-vypadky-ta-nezvychayni-istoriyi-z-oblastey-foto-video.html

Ракурс

«Ракурс» зібрав курйозні випадки, незвичайні, дивакуваті й смішні новини, про які цього тижня писали регіональні українські ЗМІ. В епіцентрі уваги цього разу опинилися одеські прикордонники, які за запахом змогли знайти підземний спиртопровід, поліцейський, котрий обікрав на зустрічі своїх однокласників, та висловлювання двох мерів — Одеси та Рівного.

Нюхачі з Одещини

Одеські прикордонники змогли за запахом виявити на кордоні з Молдовою трубопровід, яким до України поставлявся контрафактний спирт. Любителі спирту проклали близько 500 м труби діаметром 20 мм в напрямку населеного пункту на території окупованого Росією Придністровського району Молдови.

Серйозне покарання для контрабандистів

А от прикордонники з Буковини, з відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону, вистрілили у повітря і затримали трьох порушників, ймовірно, причетних до контрабанди. На правопорушників чекає штраф — по 170 грн з кожного.

Перли Труханова

Як повідомляють місцеві журналісти у фейсбуці, 6 лютого на сесії міської ради Одеси Геннадій Труханов активно спілкувався з депутатами.

«Я втомилася від ваших принижень», — заявила меру депутат Ольга Квасницька, на що Труханов відповів: «Якщо втомилися — відпочиньте».

До іншого депутата мер Одеси звертався різкіше: «А ви у нас хто? Професор? Академік? Так готуйте самі документи, щоб помилок не було».

Заповзятливий поліціянт

На Миколаївщині поліцейський обікрав на зустрічі своїх колишніх однокласників в той час, поки вони танцювали. Працівник поліції поживився на кілька тисяч гривень. Однак момент вчинення крадіжки потрапив на відео камер спостереження. Менеджер закладу переглянув записи та надіслав їх потерпілим, які в підсумку відмовилися писати заяви у поліцію на свого однокласника.

Інфекційного відділення у Рівному можна не боятися

З таким заголовком опублікувало новину рівненське онлайн-видання «Радіо Трек». Таким чином ЗМІ повідомило, що в інфекційному відділенні міста проводять ремонт і там нарешті з’явиться палата інтенсивної терапії.

А депутати на сесії Рівненської міськради відмовилися поновлювати договір оренди підприємцю, оскільки мер Володимир Хомко запевнив їх у тому, що там розташована «ганебна наливайка» з поганою славою. «Це ганебна наливайка. Голосуємо усі проти», — звернувся мер до депутатів.

На Волині чоловік відгамселив дружину через м’ясо

Волинські ЗМІ дивним заголовком повідомили серйозну новину про те, що суд оштрафував мешканця Ковельського району на 170 грн за побиття дружини. Інцидент стався, коли пенсіонер розробляв у гаражі свіжину. Впустити дружину, яка мала взяти частину свіжого м’яса, він відмовився, а коли вона дорікнула йому, що частини м’яса немає, а гроші він витрачає на спиртне, накинувся на неї з кулаками.

Досягнення народного обранця з Харківщини

Харківські ЗМІ написали про досягнення свого народного обранця Дмитра Шенцева, який торік у листопаді відвідав менш як 10% пленарних засідань. Цей нардеп з Харківщини став одним з головних прогульників засідань у Верховній Раді.

Спритні київські татусі-велосипедисти

Доки точаться дискусії щодо пасків безпеки в автомобілях та необхідності перевозити дітей у спеціальних автокріслах, деякі київські татусі взагалі не переймаються подібними питаннями. І навіщо ті велосипедні шоломи здалися?

У Миколаєві пасажир-"заєць" вистрибнув з вікна тролейбуса, рятуючись від контролерів

У Миколаєві хлопець вирішив проїхатися “зайцем” у міському тролейбусі, однак від контролерів йому довелося рятуватися втечею через вікно. У такий спосіб він намагався уникнути штрафу за безквитковий проїзд. Відео інциденту опублікували в місцевому Instagram-каналі. Відомо, що пасажир вистрибнув з вікна під час руху транспортного засобу.

Порятунок кота

Наостанок завжди мусить бути щаслива історія про кота. Цього разу у селищі Сутиски Тиврівського району Вінниччини рятувальники зняли з дерева кота, який на висоті близько восьми метрів просидів дві доби. Власниця пухнастого улюбленця намагалася різними методами змусити його самостійно спуститися на землю. Попри всі намагання жінки, допомогти вусолапому змогли лише рятувальники.