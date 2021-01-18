https://racurs.ua/2800-osbb-proti-meshkanciv-sprava-pro-vidirvaniy-kozirok.html

Ракурс

Эта свежая судебная история, произошедшая в Ирпене, одном из городов-спутников столицы, может оказаться полезной многим.

Сегодня жители многоэтажек предпочитают создавать объединения совладельцем многоквартирных домов (ОСМД). У такого решения есть множество плюсов — возможность самим выбирать компании, предоставляющие услуги ЖКХ, ориентируясь на соотношение цены и качества, самим решать, на что в первую очередь должен расходоваться домовой бюджет.

И, конечно же, если произойдет несчастный случай или авария в доме либо возле него, спросить тоже найдется с кого.

Итак, давайте откроем решение, которое Ирпенский городской суд вынес буквально накануне нового года.

Пострадали только автомобили

Собственно, сама история произошла два с половиной года назад, аккурат 1 апреля, но, несмотря на веселую дату, смешного в ней было мало. Ирпень — бурно растущий город, все случилось в одном из сравнительно новых жилых комплексов, возведенном в неплохом месте недалеко от центра. Хозяйка квартиры, обратившаяся позже в суд, припарковала свой автомобиль во дворе и пошла домой, но ее вечерний отдых прервал звонок соседей. В доме произошла авария: поднявшимся ветром оторвало металлический козырек, закрепленный над входом в подвал. Железную конструкцию протащило по двору и забросило… на территорию местного отделения полиции, находящегося по соседству.

Спустя некоторое время это звучит забавно, но на самом деле происшествие было смертельно опасным. К счастью, на пути летевшего с большой скоростью металлического листа не оказалось людей. Но, к сожалению, он налетел на несколько стоящих во дворе автомобилей и сильно их помял.

Владельцы авто отыскали председателя ОСМД, показали ему свои поврежденные автомобили и оторванный козырек и потребовали возмещения ущерба. Однако тот отказался платить, свалив вину на застройщика, плохо прикрепившего злополучный лист металла.

Хозяйка машины, о которой мы писали в начале, вынуждена была ремонтировать автомобиль за свои деньги, и обошлось это ей в сумму, эквивалентную на тот момент почти тысяче долларов. После ремонта женщина собрала чеки и акт выполненных работ и снова обратилась в ОСМД, требуя возместить ей расходы. Но руководство объединения совладельцев многоквартирного дома опять отказало. На этот раз оно пояснило, что женщина не доказала, что ущерб нанесен по причине действий или бездействия ОСМД, и сослалось на правила дорожного движения, касающиеся парковки.

Ни разметки, ни протокола

В итоге хозяйка автомобиля обратилась с иском к ОСМД в суд. Кстати, она заявила, что даже если в суде будет доказана вина застройщика, ОСМД вполне может воспользоваться этим обстоятельством. В целом ее аргументация была убедительной: плохо закрепленный козырек не может быть «скрытым недостатком». Кроме того, в доме живет много людей, в том числе и семей с маленькими детьми, и этот лист железа представлял серьезную опасность, потому что, оторвись он в другое время, это могло бы привести не только к порче имущества, но и к травмированию или даже гибели людей.

Что же касается ПДД, то там действительно прописан запрет стоянки автомобилей вне специально отведенных для этого мест и такого их размещения, которое затрудняет движение пешеходов и спецтранспорта (скорых, машин полиции, мусоровозов и аварийных автомобилей). Но во дворе, пишет истица, разметки не было. К тому же она вызывала на место происшествия полицию, которая в случае нарушения ПДД составила бы на водителя админпротокол, а такого протокола нет. В целом, считала хозяйка авто, не имело значения, в каком месте стояла ее машина, речь шла об опасном происшествии — оторванном козырьке.

«Удовлетворить в полном объеме»

А теперь посмотрим, какими аргументами оперировал суд, вынося постановление по этому делу. Никто, в том числе ответчик, не возражал против того, что машина была повреждена. ОСМД было балансодержателем дома, во дворе которого случилось происшествие. Ссылку на брак строителей суд во внимание не принял, потому что согласно Типовому уставу ОСМД задачей объединения является обеспечение должного содержания дома и придомовой территории. Сразу после первоапрельской аварии ОСМД провело общее собрание жильцов, посвященное, в том числе, правилам въезда-выезда и парковкам. До происшествия этих правил не было.

Если коротко, суд решил, что ОСМД должно в полном объеме компенсировать жительнице дома ремонт автомобиля и, кроме того, оплатить судебные расходы и услуги адвоката, которыми воспользовалась хозяйка машины, — всего вышло без малого 26 тыс. грн.

Парковка во дворе: территория бесправия

Но это, скорее всего, не конец истории. Представители ОСМД могут обратиться в апелляционную инстанцию. И надо сказать, некоторые основания для этого у них есть. Прежде всего это правила дворовой парковки, раздел «Остановки и стоянка». Насчет парковок во дворах там сказано, что останавливаться нельзя в узких местах (необходимо оставлять трехметровый просвет для проезда другого автомобиля), на газонах (кроме мест, где есть соответствующая разметка, дорожный знак или таблица). На тротуарах могут парковаться легковушки и мотоциклы при условии, что остаются два метра для прохода пешеходов. Также нельзя загораживать проезд спецтранспорта и ставить машины ближе пяти метров от мусорных контейнеров.

Проведем эксперимент. Попробуйте выглянуть в окно и навскидку определить, сколько стоящих на улице или в вашем дворе автомобилей прямо сейчас нарушают ПДД. Лично я насчитала примерно десяток.

Вполне возможно, что если взглянуть на то, как были припаркованы авто, ставшие в тот злополучный день жертвами досадного происшествия, то к их хозяевам могут возникнуть вопросы.

Однако случай, произошедший в одном из ирпенских дворов, показывает проблему, характерную не только для Ирпеня, но и для любого города, где идет оживленная застройка, — отсутствие нормальных придомовых территорий, где есть вместительные парковки, просторные и безопасные детские площадки и множество других совершенно необходимых для комфортной жизни вещей.

Ну и, конечно же, если рассматривать инцидент не с юридической, а с чисто человеческой точки зрения, представители ОСМД должны быть счастливы, что им придется оплатить всего лишь ремонт автомобиля, а не расходы на чье-нибудь лечение или, не дай бог, похороны.