https://racurs.ua/ua/2800-osmd-protyv-jylcov-delo-ob-otorvannom-kozyrke.html

Ракурс

Ця свіжа судова історія, що сталася в Ірпені, одному з міст-супутників столиці, може стати корисною багатьом.

Сьогодні мешканці багатоповерхівок воліють створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). У такого рішення є чимало плюсів — можливість самим обирати компанії, що надають послуги ЖКГ, орієнтуючись на співвідношення ціни та якості, самим вирішувати, на що передусім має витрачатися будинковий бюджет.

І, звісно ж, у разі, якщо станеться нещасний випадок або аварія в будинку чи біля нього, запитати теж буде з кого.

Отже, давайте відкриємо рішення, яке Ірпінський міський суд виніс буквально напередодні нового року.

Постраждали тільки автомобілі

Власне, сама історія сталася два з половиною роки тому, якраз 1 квітня, але, попри веселу дату, смішного в ній було мало. Ірпінь — бурхливо зростаюче місто, все сталося в одному з порівняно нових житлових комплексів, зведеному в непоганому місці неподалік центру. Господиня квартири, яка звернулася пізніше в суд, припаркувала свій автомобіль у дворі й пішла додому, але її вечірній відпочинок перервав дзвінок сусідів. У будинку сталася аварія: сильним вітром відірвало металевий козирок, закріплений над входом до підвалу. Залізну конструкцію протягло двором і закинуло... на територію місцевого відділення поліції, що розміщувалося по сусідству.

Через якийсь час це звучить кумедно, але насправді подія була смертельно небезпечною. На щастя, на шляху металевого листа, що летів із великою швидкістю, не виявилося людей. Але, на жаль, він налетів на кілька автомобілів, що стояли у дворі, і сильно їх пом’яв.

Власники авто відшукали голову ОСББ, показали йому свої пошкоджені автомобілі та відірваний козирок і стали вимагати відшкодувати збитки. Однак той відмовився платити, поклавши провину на забудовника, який погано прикріпив злощасний лист металу.

Власниця машини, про яку ми писали на початку, змушена була ремонтувати автомобіль своїм коштом, і обійшлося це їй у суму, еквівалентну на той момент майже тисячі доларів. Після ремонту жінка зібрала чеки й акт виконаних робіт і знову звернулася до ОСББ, вимагаючи відшкодувати їй витрати. Але керівництво об’єднання співвласників багатоквартирного будинку знову відмовило. Цього разу воно пояснило: жінка не довела, що шкоди завдано внаслідок дій або бездіяльності ОСББ, і послалося на правила дорожнього руху в частині паркування.

Ні розмітки, ні протоколу

У результаті власниця автомобіля звернулася з позовом до ОСББ у суд. До речі, вона заявила, що навіть якщо в суді буде доведено вину забудовника, ОСББ цілком може скористатися цією обставиною. Загалом же її аргументація була переконливою: погано закріплений козирок не може бути «прихованим недоліком». Крім того, в будинку живе багато людей, у тому числі і сімей з маленькими дітьми, і цей лист заліза становив серйозну небезпеку, бо якби він відірвався в інший час, це могло б призвести не лише до псування майна, а й до травмування або навіть загибелі людей.

Що ж стосується ПДР, то там справді прописано заборону стоянки автомобілів поза спеціально відведеними для цього місцями і такого їх розміщення, що утруднює рух пішоходів і спецтранспорту (швидких, машин поліції, сміттєвозів і аварійних автомобілів). Але у дворі, пише позивачка, розмітки не було. До того ж вона викликала на місце події поліцію, яка в разі порушення ПДР склала б на водія адмінпротокол, а такого протоколу немає. В цілому, вважала власниця авто, неважливо, в якому місці стояла її машина, йшлося про небезпечний випадок — відірваний козирок.

«Задовольнити в повному обсязі»

А тепер подивімося, якими аргументами оперував суд, виносячи постанову у цій справі. Ніхто, в тому числі відповідач, не заперечував проти того, що машину було пошкоджено. ОСББ було балансотримачем будинку, у дворі якого сталася пригода. Посилання на брак будівельників суд до уваги не взяв, тому що відповідно до Типового статуту ОСББ завданням об’єднання є забезпечення належного утримання будинку і прибудинкової території. Відразу після першоквітневої аварії ОСББ провело загальні збори мешканців, присвячені, в тому числі, правилам в’їзду-виїзду та паркуванням. До події цих правил не було.

Якщо коротко, суд вирішив, що ОСББ повинне в повному обсязі компенсувати мешканці будинку ремонт автомобіля і, крім того, оплатити судові витрати і послуги адвоката, якими скористалася власниця машини, — разом вийшло майже 26 тис. грн.

Паркування у дворі: територія безправ’я

Однак це, швидше за все, не кінець історії. Представники ОСББ можуть звернутися в апеляційну інстанцію. І треба сказати, певні підстави для цього у них є. Перш за все це правила дворового паркування, розділ «Зупинки і стоянка». Щодо паркування у дворах там сказано, що зупинятися не можна у вузьких місцях (необхідно залишати триметровий просвіт для проїзду іншого автомобіля), на газонах (крім місць, де є відповідна розмітка, дорожній знак або таблиця). На тротуарах можуть паркуватися легковики і мотоцикли за умови, що залишаються два метри для проходу пішоходів. Також не можна загороджувати проїзд спецтранспорту та ставити машини ближче п’яти метрів від сміттєвих контейнерів.

Здійснимо експеримент. Спробуйте визирнути у вікно і приблизно визначити, скільки автомобілів, що стоять на вулиці або у вашому дворі, прямо зараз порушують ПДР. Особисто я нарахувала з десяток.

Цілком можливо, що коли поглянути на те, як було припарковані авто, що стали в той нещасливий день жертвами прикрої події, то до їх господарів можуть виникнути питання.

Однак випадок, що стався в одному з ірпінських дворів, показує проблему, характерну не лише для Ірпеня, а й для будь-якого міста, де йде жвава забудова, — відсутність нормальних прибудинкових територій, де є місткі паркування, просторі і безпечні дитячі майданчики та безліч інших абсолютно необхідних для комфортного життя речей.

Ну і, звичайно ж, якщо розглядати інцидент не з юридичного, а з суто людського погляду, представники ОСББ мають бути щасливі, що їм доведеться оплатити лише ремонт автомобіля, а не витрати на чиєсь лікування або, не приведи господи, похорон.