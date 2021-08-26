Значительное ухудшение материального положения отца может быть основанием для требования об уменьшении размера алиментов Фото pixabay

https://racurs.ua/2920-kak-umenshit-alimenty-rebenok-vo-vtoroy-seme-ne-prichina.html

Ракурс

Одна из самых болезненных тем, вызывающих ожесточенные споры, — алименты на детей. Отстаивая свои позиции, непримиримо воюют клубы «первых» и «вторых» жен, а отцы (которые в подавляющем большинстве случаев платят деньги на содержание ребенка) тоже зачастую не прочь уменьшить сумму алиментов законным образом. Потому что просто взять и не платить — себе дороже, учитывая, что с 2018 года «алиментное» законодательство стало гораздо жестче.

Минимальные алименты стали больше

Напомним, что 7 декабря 2017 года президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем усовершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Отныне к должникам применяются такие действенные рычаги влияния, как запрет управления транспортными средствами, запрет на пользование оружием, отказ в разрешении выехать за границу. За долги предусмотрены штрафные санкции и привлечение к общественно-полезным работам, арест имущества, увольнение с госслужбы и даже лишение свободы на срок до двух лет.

А тут как раз с 1 июля, согласно Закону «О государственном бюджете Украины на 2021 год», еще и был увеличен прожиточный минимум и, соответственно, размер алиментов. Теперь прожиточный минимум для детей до шести лет составляет 2013 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 2510 грн. Минимальный размер алиментов — это половина прожиточного минимума. То есть на ребенка до шести лет платить придется не менее 1006,50 грн, а с 6 до 18 лет — 1255 грн. По нынешним временам, согласитесь, деньги просто смешные.

Между прочим, по данным Минюста, в первом полугодии органы Государственной исполнительной службы взыскали 2,9 млн грн алиментных платежей.

Но каждую отдельно взятую семью волнует, конечно же, не общая статистика, а конкретная ситуация с личными финансами. Ведь как бывает? Распадается семья, ребенок в основном остается с матерью, а отец тем временем устраивает личную жизнь, женится вновь, в новой семье рождаются дети, которых тоже надо кормить. Так нельзя ли того… немножко уменьшить выплаты на детей от первой жены?

Родился второй ребенок, чем его кормить?

Вот, пожалуйста, свежая и очень типичная история из Верховного суда. Дело происходило в маленьком городке на Буковине. Восемь лет назад один мужчина женился, но брак продержался всего шесть лет и распался. Тем не менее супруги успели родить дочку. Судя по материалам дела, еще до юридического расторжения брака муж нашел себе другую женщину, потому что между разводом и новой женитьбой прошло всего месяца три.

Снова-таки, по некоторым деталям из судебного решения можно сделать вывод, что вначале бывшие муж и жена полюбовно решали вопрос о содержании общей дочери, но вскоре алименты на ребенка стали вопросом спорным, и первая жена подала иск в суд с требованием взыскать с бывшего мужа алименты.

Прошлым летом районный суд принял довольно стандартное решение — взыскивать с бывшего мужа ежемесячно четверть его заработков, но не менее 50% прожиточного минимума, установленного для ребенка соответствующего возраста. Теперь смотрим на зарплату отца. Он — высококвалифицированный железнодорожный рабочий с фиксированной зарплатой в 11,5 тыс. грн. Стало быть, сумма алиментов (четверть заработка) немного не дотягивает до 3 тыс. грн.

Но вот какое дело: в новом браке родилась еще одна девочка. Отец решил, что четверть зарплаты на первого ребенка — это слишком много, и подал иск во все тот же районный суд с просьбой скостить алименты с четверти до одной шестой части его заработка. Округленно получалось без малого две тысячи гривен — сумма, которая вписывалась в формулировку «не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста».

Вторая жена подготовила справку о составе семьи, чтобы подтвердить бедственное положение: вместе с ней жили отец с матерью, ее ребенок от первого брака, новый муж (проживавший в ее доме без регистрации) и недавно родившаяся девочка. Сама вторая жена работала продавцом, и зарплата у нее была не ахти — не дотягивала и до 5 тыс. грн.

Понятно, что это семейство, мягко говоря, состоятельным назвать трудно, и тут уж пускай каждый сам решает, насколько моральным было желание отца отобрать у своего ребенка от первого брака тысячу гривен в месяц. Нас же интересует судебная часть истории.

«Рождение ребенка — не ухудшение материального положения»

Итак, назначив в июне прошлого года алименты в размере четверти зарплаты, в октябре этот же районный суд действительно урезал сумму до одной шестой части зарплаты. Отец-герой писал, что его материальные обстоятельства с рождением второго ребенка в новой семье «значительно ухудшились», и суд, видимо, проникся к нему сочувствием.

Но первая жена подала заявление в областной апелляционный суд, и тот решил, что алименты на первого ребенка все-таки должны составлять четверть зарплаты. Основание — отец не доказал того, что его имущественное положение ухудшилось: он как получал свои 11 с половиной тысяч зарплаты, так и продолжает получать.

Но отец решил побороться за свою лишнюю алиментную тысячу в месяц и подал кассационную жалобу в Верховный суд.

И проиграл.

Да, размер алиментов — это не раз и навсегда установленная сумма, его можно пересматривать в связи с изменением материальных обстоятельств. Упрощенно говоря, если бывший муж вдруг разбогател, бывшая жена вправе подать судебный иск о пересмотре суммы алиментных выплат (и у такого иска очень хорошие перспективы).

Если же родитель, платящий алименты, разорился, потерял работу, заболел, он тоже вправе требовать, чтобы суд пересмотрел сумму выплат.

Одним словом, как сказано в решении, «значительное ухудшение материального положения отца может быть основанием для требования об уменьшении размера алиментов». А в этом случае папа здоров, работа и зарплата при нем. А то, что он вновь женился и в новой семье появился ребенок, — это его личная проблема.

Основной вывод Верховного суда: рождение нового ребенка — это не ухудшение материального положения. Запомните это, любители обеспечивать новых детей от новых жен за счет своей первой семьи.

…Ну и напоследок напомним: алименты могут присуждаться как в твердой сумме, так и в процентах от дохода. Обычно они высчитываются следующим образом: