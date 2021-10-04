https://racurs.ua/2938-kommunalschiki-protiv-osmd-2-ne-budete-platit-otkluchim-lifty.html

Ракурс

Коммунальщики против ОСМД-2: «Не будете платить — отключим лифты»

Недавно мы писали о коммунальных войнах, начавшихся в Черкассах между совладельцами многоквартирных домов и компанией «Нова якість», являющейся, по сути, монополистом на рынке предоставления коммунальных услуг в городе. На наш взгляд, в Черкассах сейчас отрабатывается преступная схема — как выкрутить руки потребителям коммунальных услуг и заставить их оплачивать счета без лишних вопросов о качестве и действительной себестоимости услуг и без возможности найти альтернативную компанию или управлять домом силами его жильцов.

Напомним, что управительская компания «Нова якість» — это целая группа компаний, созданных, по сути, искусственно и управляемых из одного центра: они находятся по одному адресу, имеют общих учредителей, одного директора на всех, общий абонотдел, общий PR-отдел, общий сайт «Нова якість» (https://nova-yakist.ua/) и одноименный фейсбук-аккаунт.

Ситуацию с управительской компанией «Нова якість» в Черкассах трудно сравнить даже с «лихими девяностыми». Она напоминает, скорее, вымышленный город Дерри из романов Стивена Кинга: есть город, в котором происходят плохие вещи, и если бы нечто подобное случилось в любом другом городе, то последовала бы реакция и прессы, и полиции, и ФБР. Но это Дерри. И что бы здесь ни происходило, миру нет до этого дела.

Наиболее позорная тактика, к которой прибегает компания-монополист, — тактика, направленная на возникновение у жителей города синдрома выученной беспомощности. Это состояние, при котором жертва прекращает любые попытки сопротивления. Вот простой пример. Несколько ОСМД победили в судах «Нову якість». И что? А ничего. Компания... продолжает выставлять жителям счета за услуги... которые вообще не предоставляются. В полицию Черкасской области было подано несколько сотен личных заявлений совладельцев домов по факту совершения в их отношении мошеннических действий путем выставления таких счетов, но полиция даже не опросила ни заявителей, ни председателей ОСМД домов, в которых проживают заявители.

Как «отжать» лифты

Надежду на справедливость дает то, что в последнее время к войне граждан против монополиста подключился еще один игрок. При создании ОСМД почти единственными компаниями, не препятствующими признанию ОСМД как надлежащего представителя совладельцев домов, были лифтовые хозяйства, в частности ЧП «СРСП «Черкассылифт». После перехода домов на самообеспечение ОСМД заключали договоры с «Черкассылифтом» и платили за обслуживание своих лифтов самостоятельно.

Но это не помешало предприятиям группы «Нова якість» подать иски к «Черкассылифту» о «возвращении» им технической документации на лифты (в том числе и по домам, где созданы ОСМД) якобы в связи с истечением срока договора между многочисленными «новими якостями» и «Черкассылифтом». Сейчас таких судебных дел ровно 40 (иск подан от каждого участка), часть из них, к сожалению, застали «Черкассылифт» врасплох и не были наполнены достаточным объемом доказательств со стороны ответчика, поэтому были им проиграны. Остальные находятся на разных стадиях судебного процесса.

Термин «возвращение» предусматривает, что техническую документацию на лифты «Нова якість» когда-то передавала «Черкассылифту» по договору, а теперь просит вернуть в связи с его окончанием. Но это не так. Техническая документация на лифты никогда не передавалась от предприятий «Нової якості» в «Черкассылифт». Более того, в абсолютном большинстве случаев техническая документация на лифты даже не передавалась коммунальными предприятиями победителю конкурса — ООО «Сантехбудконструкция», как это предусмотрено условиями конкурса. Никакого «вернуть» фактически не существует, поэтому «обязать передать» может быть обосновано не договорными, а только внедоговорными правоотношениями.

Жители домов, особенно тех, где созданы ОСМД, обоснованно, из собственного опыта общения с компанией-управляющим, опасаются, что истребование «Новою якістю» технической документации на принадлежащие жителям лифты приведет к... их остановке и использованию этого факта как очередного «аргумента» при выставлении счетов за услуги, в том числе за те, которые фактически не предоставляются.

Сейчас лифты продолжает обслуживать «Черкассылифт» за свой счет. Объединение усилий и обмен информацией между ОСМД и «Черкассылифтом» позволяет надеяться не только на победу в судах по лифтам, но и в целом на завершение эпопеи приключений компании-монополиста в городе Черкассы. Дело в том, что «возвращение» технической документации на лифты на любых внедоговорных основаниях (виндикация, негаторный иск, возврат необоснованно приобретенного имущества) предусматривает обязанность суда исследовать, является ли «Нова якість» владельцем (уполномоченным лицом владельца) этих лифтов и, соответственно, этой документации.

И тут начинается самое интересное.

Странные «близнецы»

Кто или что все же группа компаний «Нова якість»? Опять напомним, в июле 2019 года из ООО «Сантехбудконструкция» были выделены 40 обособленных ООО с названиями ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1, 2 ... 40), которые согласно протоколу, составленному при выделении, якобы «распределили» между собой эти 846 договоров о предоставлении услуг по управлению домами. Созданные при выделении ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1–40) являются плательщиками единого налога по ставке 5% и не являются плательщиками НДС, то есть такая составляющая расходов, как 20% НДС от суммы затрат по договору, у них отсутствует. При этом, «сэкономив» на налогах, общую стоимость услуг для потребителей новосозданные управляющие компании не изменили.

Следует отметить, что «выделение» (статья 109 Гражданского кодекса Украины) является относительной новеллой в цивилистике и ни в коем случае не разновидностью реорганизации (статья 104 ГКУ) общества, поскольку не предполагает прекращения деятельности предприятия, из которого было проведено выделение, и исключения его из государственного реестра. Победитель конкурса — ООО «Сантехбудконструкция» не является реорганизованным и продолжает свою хозяйственную деятельность. Просто не предоставляет услуги согласно условиям выигранного им конкурса. Потому что не хочет. При выделении отсутствует общая правопреемственность, а объем прав и обязанностей, передаваемых вновь созданному обществу, определяется исключительно разделительным балансом. Балансы, которые на каком-то этапе судебных баталий с «Черкассылифтом» начали подавать предприятия группы «Нова якість», похожи друг на друга, как братья-близнецы. Согласно собственно балансу, уставный капитал вновь созданного общества сформирован исключительно денежными средствами (10 тыс. грн), и именно на такую сумму уменьшен объем средств и уставный капитал ООО «Сантехбудконструкция». Никакие другие активы или пассивы, права или обязанности при выделении не передавались.

К своим балансам предприятия «Нової якості» подали в суды в виде некой «преамбулы» к балансу его якобы «расшифровку», согласно которой вновь созданным предприятиям якобы передавались и права, и обязанности по определенным договорам. Эти «расшифровки» с самого начала вызывали сомнения в своей подлинности, так как «расшифровать» в балансе можно только то, что там «зашифровано» (итог чего содержится в определенной статье баланса). Невозможно «расшифровать» те статьи баланса, в которых вместо каких-либо цифр проставлен прочерк. Истребование разделительных балансов из регистрационных дел «нових якостей» подтвердило догадку — в регистрационных делах содержатся должным образом оформленные (подпись главы комиссии по выделению, заверенный нотариально) балансы, согласно которым... уставный капитал вновь созданных «нових якостей» сформирован исключительно средствами в сумме 10 тыс. грн, какие-либо права и обязанности по договорам не передаются.

Так кто победил на конкурсе?

Таким образом, при рассмотрении возможности передачи своих обязанностей по договорам управления от ООО «Сантехбудконструкция» к «новим якостям» следует руководствоваться общими нормами гражданского права.

Интересно, что при рассмотрении этих дел хозяйственным судом Черкасской области только судья Г.Скиба обратил внимание на то, что ООО «Сантехбудконструкция» самоустранилось от предоставления услуг, право предоставлять которые получило по итогам конкурса, проигнорировав при этом требования статьи 902 ГК Украины. Согласно этой статье услуги должны быть предоставлены исполнителем исключительно лично, если иное не предусмотрено в самом договоре. Вообще передавать свои обязанности по договору, в том числе обязательство предоставлять услуги, можно только с письменного согласия кредитора, то есть получателя услуг. Не стоит и говорить, что такого согласия от совладельцев домов никогда не получали, а сама возможность передачи победителем конкурса своих прав и обязанностей победителя полностью абсурдна и нивелирует само понятие о конкурсе. Ни одна из 40 «дільниць» «Нової якості», конечно же, не соответствует конкурсным условиям.

В деле №925/1061/20, на Постановление Верховного суда по которому так любят ссылаться юристы «Нової якості», разделительный баланс, составленный при выделении и поданный государственному регистратору, вообще не содержится. На сегодняшний день есть определение Верховного суда от 15 сентября 2021 года по делу №925/1059/20 о необходимости отступления от предыдущих позиций суда и о передаче дела на рассмотрение в объединенную палату (полный текст определения еще не обнародован). Но вполне возможно, что в этих делах окончательную точку поставит только Большая палата. В любом случае будем надеяться на справедливое решение, которое защитит совладельцев домов и лифтов в этих домах, в частности, от злоупотреблений управленческих компаний.

Деньги VS права человека

Итак, подведем итоги. Компания-монополист хочет забрать себе еще и обслуживание лифтов. По нашему глубокому убеждению, лифты — это не только бизнес, но и дополнительный рычаг запугивания людей: «Если не оплатите счета, отключим лифты». (Кстати, газ в некоторых домах уже перекрывали на достаточно длительные сроки — на недели.)

То есть смотрите, что происходит на самом деле: компания-монополист на рынке с ежегодным оборотом в 320 млн грн терроризирует целый город, лишая потребителей своих услуг таких базовых прав человека, как право на беспрепятственное владение своей собственностью (а именно люди являются совладельцами дома, а вовсе не компания, которая только предоставляет услуги) и право на свободу объединений.

Но все же можно доказать, что компания... создана незаконно. И это позволяет надеяться на то, что коммунальная война в Черкассах наконец завершится победой собственников квартир.

Последнее слово — за судебной системой.Коммунальщики против ОСМД-2: «Не будете платить — отключим лифты»

Недавно мы писали о коммунальных войнах, начавшихся в Черкассах между совладельцами многоквартирных домов и компанией «Нова якість», являющейся, по сути, монополистом на рынке предоставления коммунальных услуг в городе. (ГИПЕРССЫЛКА НА ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ!) На наш взгляд, в Черкассах сейчас отрабатывается преступная схема — как выкрутить руки потребителям коммунальных услуг и заставить их оплачивать счета без лишних вопросов о качестве и действительной себестоимости услуг и без возможности найти альтернативную компанию или управлять домом силами его жильцов.

Напомним, что управительская компания «Нова якість» — это целая группа компаний, созданных, по сути, искусственно и управляемых из одного центра: они находятся по одному адресу, имеют общих учредителей, одного директора на всех, общий абонотдел, общий PR-отдел, общий сайт «Нова якість» (https://nova-yakist.ua/) и одноименный фейсбук-аккаунт.

Ситуацию с управительской компанией «Нова якість» в Черкассах трудно сравнить даже с «лихими девяностыми». Она напоминает, скорее, вымышленный город Дерри из романов Стивена Кинга: есть город, в котором происходят плохие вещи, и если бы нечто подобное случилось в любом другом городе, то последовала бы реакция и прессы, и полиции, и ФБР. Но это Дерри. И что бы здесь ни происходило, миру нет до этого дела.

Наиболее позорная тактика, к которой прибегает компания-монополист, — тактика, направленная на возникновение у жителей города синдрома выученной беспомощности. Это состояние, при котором жертва прекращает любые попытки сопротивления. Вот простой пример. Несколько ОСМД победили в судах «Нову якість». И что? А ничего. Компания... продолжает выставлять жителям счета за услуги... которые вообще не предоставляются. В полицию Черкасской области было подано несколько сотен личных заявлений совладельцев домов по факту совершения в их отношении мошеннических действий путем выставления таких счетов, но полиция даже не опросила ни заявителей, ни председателей ОСМД домов, в которых проживают заявители.

Как «отжать» лифты

Надежду на справедливость дает то, что в последнее время к войне граждан против монополиста подключился еще один игрок. При создании ОСМД почти единственными компаниями, не препятствующими признанию ОСМД как надлежащего представителя совладельцев домов, были лифтовые хозяйства, в частности ЧП «СРСП «Черкассылифт». После перехода домов на самообеспечение ОСМД заключали договоры с «Черкассылифтом» и платили за обслуживание своих лифтов самостоятельно.

Но это не помешало предприятиям группы «Нова якість» подать иски к «Черкассылифту» о «возвращении» им технической документации на лифты (в том числе и по домам, где созданы ОСМД) якобы в связи с истечением срока договора между многочисленными «новими якостями» и «Черкассылифтом». Сейчас таких судебных дел ровно 40 (иск подан от каждого участка), часть из них, к сожалению, застали «Черкассылифт» врасплох и не были наполнены достаточным объемом доказательств со стороны ответчика, поэтому были им проиграны. Остальные находятся на разных стадиях судебного процесса.

Термин «возвращение» предусматривает, что техническую документацию на лифты «Нова якість» когда-то передавала «Черкассылифту» по договору, а теперь просит вернуть в связи с его окончанием. Но это не так. Техническая документация на лифты никогда не передавалась от предприятий «Нової якості» в «Черкассылифт». Более того, в абсолютном большинстве случаев техническая документация на лифты даже не передавалась коммунальными предприятиями победителю конкурса — ООО «Сантехбудконструкция», как это предусмотрено условиями конкурса. Никакого «вернуть» фактически не существует, поэтому «обязать передать» может быть обосновано не договорными, а только внедоговорными правоотношениями.

Жители домов, особенно тех, где созданы ОСМД, обоснованно, из собственного опыта общения с компанией-управляющим, опасаются, что истребование «Новою якістю» технической документации на принадлежащие жителям лифты приведет к... их остановке и использованию этого факта как очередного «аргумента» при выставлении счетов за услуги, в том числе за те, которые фактически не предоставляются.

Сейчас лифты продолжает обслуживать «Черкассылифт» за свой счет. Объединение усилий и обмен информацией между ОСМД и «Черкассылифтом» позволяет надеяться не только на победу в судах по лифтам, но и в целом на завершение эпопеи приключений компании-монополиста в городе Черкассы. Дело в том, что «возвращение» технической документации на лифты на любых внедоговорных основаниях (виндикация, негаторный иск, возврат необоснованно приобретенного имущества) предусматривает обязанность суда исследовать, является ли «Нова якість» владельцем (уполномоченным лицом владельца) этих лифтов и, соответственно, этой документации.

И тут начинается самое интересное.

Странные «близнецы»

Кто или что все же группа компаний «Нова якість»? Опять напомним, в июле 2019 года из ООО «Сантехбудконструкция» были выделены 40 обособленных ООО с названиями ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1, 2 ... 40), которые согласно протоколу, составленному при выделении, якобы «распределили» между собой эти 846 договоров о предоставлении услуг по управлению домами. Созданные при выделении ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1–40) являются плательщиками единого налога по ставке 5% и не являются плательщиками НДС, то есть такая составляющая расходов, как 20% НДС от суммы затрат по договору, у них отсутствует. При этом, «сэкономив» на налогах, общую стоимость услуг для потребителей новосозданные управляющие компании не изменили.

Следует отметить, что «выделение» (статья 109 Гражданского кодекса Украины) является относительной новеллой в цивилистике и ни в коем случае не разновидностью реорганизации (статья 104 ГКУ) общества, поскольку не предполагает прекращения деятельности предприятия, из которого было проведено выделение, и исключения его из государственного реестра. Победитель конкурса — ООО «Сантехбудконструкция» не является реорганизованным и продолжает свою хозяйственную деятельность. Просто не предоставляет услуги согласно условиям выигранного им конкурса. Потому что не хочет. При выделении отсутствует общая правопреемственность, а объем прав и обязанностей, передаваемых вновь созданному обществу, определяется исключительно разделительным балансом. Балансы, которые на каком-то этапе судебных баталий с «Черкассылифтом» начали подавать предприятия группы «Нова якість», похожи друг на друга, как братья-близнецы. Согласно собственно балансу, уставный капитал вновь созданного общества сформирован исключительно денежными средствами (10 тыс. грн), и именно на такую сумму уменьшен объем средств и уставный капитал ООО «Сантехбудконструкция». Никакие другие активы или пассивы, права или обязанности при выделении не передавались.

К своим балансам предприятия «Нової якості» подали в суды в виде некой «преамбулы» к балансу его якобы «расшифровку», согласно которой вновь созданным предприятиям якобы передавались и права, и обязанности по определенным договорам. Эти «расшифровки» с самого начала вызывали сомнения в своей подлинности, так как «расшифровать» в балансе можно только то, что там «зашифровано» (итог чего содержится в определенной статье баланса). Невозможно «расшифровать» те статьи баланса, в которых вместо каких-либо цифр проставлен прочерк. Истребование разделительных балансов из регистрационных дел «нових якостей» подтвердило догадку — в регистрационных делах содержатся должным образом оформленные (подпись главы комиссии по выделению, заверенный нотариально) балансы, согласно которым... уставный капитал вновь созданных «нових якостей» сформирован исключительно средствами в сумме 10 тыс. грн, какие-либо права и обязанности по договорам не передаются.

Так кто победил на конкурсе?

Таким образом, при рассмотрении возможности передачи своих обязанностей по договорам управления от ООО «Сантехбудконструкция» к «новим якостям» следует руководствоваться общими нормами гражданского права.

Интересно, что при рассмотрении этих дел хозяйственным судом Черкасской области только судья Г.Скиба обратил внимание на то, что ООО «Сантехбудконструкция» самоустранилось от предоставления услуг, право предоставлять которые получило по итогам конкурса, проигнорировав при этом требования статьи 902 ГК Украины. Согласно этой статье услуги должны быть предоставлены исполнителем исключительно лично, если иное не предусмотрено в самом договоре. Вообще передавать свои обязанности по договору, в том числе обязательство предоставлять услуги, можно только с письменного согласия кредитора, то есть получателя услуг. Не стоит и говорить, что такого согласия от совладельцев домов никогда не получали, а сама возможность передачи победителем конкурса своих прав и обязанностей победителя полностью абсурдна и нивелирует само понятие о конкурсе. Ни одна из 40 «дільниць» «Нової якості», конечно же, не соответствует конкурсным условиям.

В деле №925/1061/20, на Постановление Верховного суда по которому так любят ссылаться юристы «Нової якості», разделительный баланс, составленный при выделении и поданный государственному регистратору, вообще не содержится. На сегодняшний день есть определение Верховного суда от 15 сентября 2021 года по делу №925/1059/20 о необходимости отступления от предыдущих позиций суда и о передаче дела на рассмотрение в объединенную палату (полный текст определения еще не обнародован). Но вполне возможно, что в этих делах окончательную точку поставит только Большая палата. В любом случае будем надеяться на справедливое решение, которое защитит совладельцев домов и лифтов в этих домах, в частности, от злоупотреблений управленческих компаний.

Деньги VS права человека

Итак, подведем итоги. Компания-монополист хочет забрать себе еще и обслуживание лифтов. По нашему глубокому убеждению, лифты — это не только бизнес, но и дополнительный рычаг запугивания людей: «Если не оплатите счета, отключим лифты». (Кстати, газ в некоторых домах уже перекрывали на достаточно длительные сроки — на недели.)

То есть смотрите, что происходит на самом деле: компания-монополист на рынке с ежегодным оборотом в 320 млн грн терроризирует целый город, лишая потребителей своих услуг таких базовых прав человека, как право на беспрепятственное владение своей собственностью (а именно люди являются совладельцами дома, а вовсе не компания, которая только предоставляет услуги) и право на свободу объединений.

Но все же можно доказать, что компания... создана незаконно. И это позволяет надеяться на то, что коммунальная война в Черкассах наконец завершится победой собственников квартир.

Последнее слово — за судебной системой.Коммунальщики против ОСМД-2: «Не будете платить — отключим лифты»

Недавно мы писали о коммунальных войнах, начавшихся в Черкассах между совладельцами многоквартирных домов и компанией «Нова якість», являющейся, по сути, монополистом на рынке предоставления коммунальных услуг в городе. (ГИПЕРССЫЛКА НА ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ!) На наш взгляд, в Черкассах сейчас отрабатывается преступная схема — как выкрутить руки потребителям коммунальных услуг и заставить их оплачивать счета без лишних вопросов о качестве и действительной себестоимости услуг и без возможности найти альтернативную компанию или управлять домом силами его жильцов.

Напомним, что управительская компания «Нова якість» — это целая группа компаний, созданных, по сути, искусственно и управляемых из одного центра: они находятся по одному адресу, имеют общих учредителей, одного директора на всех, общий абонотдел, общий PR-отдел, общий сайт «Нова якість» (https://nova-yakist.ua/) и одноименный фейсбук-аккаунт.

Ситуацию с управительской компанией «Нова якість» в Черкассах трудно сравнить даже с «лихими девяностыми». Она напоминает, скорее, вымышленный город Дерри из романов Стивена Кинга: есть город, в котором происходят плохие вещи, и если бы нечто подобное случилось в любом другом городе, то последовала бы реакция и прессы, и полиции, и ФБР. Но это Дерри. И что бы здесь ни происходило, миру нет до этого дела.

Наиболее позорная тактика, к которой прибегает компания-монополист, — тактика, направленная на возникновение у жителей города синдрома выученной беспомощности. Это состояние, при котором жертва прекращает любые попытки сопротивления. Вот простой пример. Несколько ОСМД победили в судах «Нову якість». И что? А ничего. Компания... продолжает выставлять жителям счета за услуги... которые вообще не предоставляются. В полицию Черкасской области было подано несколько сотен личных заявлений совладельцев домов по факту совершения в их отношении мошеннических действий путем выставления таких счетов, но полиция даже не опросила ни заявителей, ни председателей ОСМД домов, в которых проживают заявители.

Как «отжать» лифты

Надежду на справедливость дает то, что в последнее время к войне граждан против монополиста подключился еще один игрок. При создании ОСМД почти единственными компаниями, не препятствующими признанию ОСМД как надлежащего представителя совладельцев домов, были лифтовые хозяйства, в частности ЧП «СРСП «Черкассылифт». После перехода домов на самообеспечение ОСМД заключали договоры с «Черкассылифтом» и платили за обслуживание своих лифтов самостоятельно.

Но это не помешало предприятиям группы «Нова якість» подать иски к «Черкассылифту» о «возвращении» им технической документации на лифты (в том числе и по домам, где созданы ОСМД) якобы в связи с истечением срока договора между многочисленными «новими якостями» и «Черкассылифтом». Сейчас таких судебных дел ровно 40 (иск подан от каждого участка), часть из них, к сожалению, застали «Черкассылифт» врасплох и не были наполнены достаточным объемом доказательств со стороны ответчика, поэтому были им проиграны. Остальные находятся на разных стадиях судебного процесса.

Термин «возвращение» предусматривает, что техническую документацию на лифты «Нова якість» когда-то передавала «Черкассылифту» по договору, а теперь просит вернуть в связи с его окончанием. Но это не так. Техническая документация на лифты никогда не передавалась от предприятий «Нової якості» в «Черкассылифт». Более того, в абсолютном большинстве случаев техническая документация на лифты даже не передавалась коммунальными предприятиями победителю конкурса — ООО «Сантехбудконструкция», как это предусмотрено условиями конкурса. Никакого «вернуть» фактически не существует, поэтому «обязать передать» может быть обосновано не договорными, а только внедоговорными правоотношениями.

Жители домов, особенно тех, где созданы ОСМД, обоснованно, из собственного опыта общения с компанией-управляющим, опасаются, что истребование «Новою якістю» технической документации на принадлежащие жителям лифты приведет к... их остановке и использованию этого факта как очередного «аргумента» при выставлении счетов за услуги, в том числе за те, которые фактически не предоставляются.

Сейчас лифты продолжает обслуживать «Черкассылифт» за свой счет. Объединение усилий и обмен информацией между ОСМД и «Черкассылифтом» позволяет надеяться не только на победу в судах по лифтам, но и в целом на завершение эпопеи приключений компании-монополиста в городе Черкассы. Дело в том, что «возвращение» технической документации на лифты на любых внедоговорных основаниях (виндикация, негаторный иск, возврат необоснованно приобретенного имущества) предусматривает обязанность суда исследовать, является ли «Нова якість» владельцем (уполномоченным лицом владельца) этих лифтов и, соответственно, этой документации.

И тут начинается самое интересное.

Странные «близнецы»

Кто или что все же группа компаний «Нова якість»? Опять напомним, в июле 2019 года из ООО «Сантехбудконструкция» были выделены 40 обособленных ООО с названиями ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1, 2 ... 40), которые согласно протоколу, составленному при выделении, якобы «распределили» между собой эти 846 договоров о предоставлении услуг по управлению домами. Созданные при выделении ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1–40) являются плательщиками единого налога по ставке 5% и не являются плательщиками НДС, то есть такая составляющая расходов, как 20% НДС от суммы затрат по договору, у них отсутствует. При этом, «сэкономив» на налогах, общую стоимость услуг для потребителей новосозданные управляющие компании не изменили.

Следует отметить, что «выделение» (статья 109 Гражданского кодекса Украины) является относительной новеллой в цивилистике и ни в коем случае не разновидностью реорганизации (статья 104 ГКУ) общества, поскольку не предполагает прекращения деятельности предприятия, из которого было проведено выделение, и исключения его из государственного реестра. Победитель конкурса — ООО «Сантехбудконструкция» не является реорганизованным и продолжает свою хозяйственную деятельность. Просто не предоставляет услуги согласно условиям выигранного им конкурса. Потому что не хочет. При выделении отсутствует общая правопреемственность, а объем прав и обязанностей, передаваемых вновь созданному обществу, определяется исключительно разделительным балансом. Балансы, которые на каком-то этапе судебных баталий с «Черкассылифтом» начали подавать предприятия группы «Нова якість», похожи друг на друга, как братья-близнецы. Согласно собственно балансу, уставный капитал вновь созданного общества сформирован исключительно денежными средствами (10 тыс. грн), и именно на такую сумму уменьшен объем средств и уставный капитал ООО «Сантехбудконструкция». Никакие другие активы или пассивы, права или обязанности при выделении не передавались.

К своим балансам предприятия «Нової якості» подали в суды в виде некой «преамбулы» к балансу его якобы «расшифровку», согласно которой вновь созданным предприятиям якобы передавались и права, и обязанности по определенным договорам. Эти «расшифровки» с самого начала вызывали сомнения в своей подлинности, так как «расшифровать» в балансе можно только то, что там «зашифровано» (итог чего содержится в определенной статье баланса). Невозможно «расшифровать» те статьи баланса, в которых вместо каких-либо цифр проставлен прочерк. Истребование разделительных балансов из регистрационных дел «нових якостей» подтвердило догадку — в регистрационных делах содержатся должным образом оформленные (подпись главы комиссии по выделению, заверенный нотариально) балансы, согласно которым... уставный капитал вновь созданных «нових якостей» сформирован исключительно средствами в сумме 10 тыс. грн, какие-либо права и обязанности по договорам не передаются.

Так кто победил на конкурсе?

Таким образом, при рассмотрении возможности передачи своих обязанностей по договорам управления от ООО «Сантехбудконструкция» к «новим якостям» следует руководствоваться общими нормами гражданского права.

Интересно, что при рассмотрении этих дел хозяйственным судом Черкасской области только судья Г.Скиба обратил внимание на то, что ООО «Сантехбудконструкция» самоустранилось от предоставления услуг, право предоставлять которые получило по итогам конкурса, проигнорировав при этом требования статьи 902 ГК Украины. Согласно этой статье услуги должны быть предоставлены исполнителем исключительно лично, если иное не предусмотрено в самом договоре. Вообще передавать свои обязанности по договору, в том числе обязательство предоставлять услуги, можно только с письменного согласия кредитора, то есть получателя услуг. Не стоит и говорить, что такого согласия от совладельцев домов никогда не получали, а сама возможность передачи победителем конкурса своих прав и обязанностей победителя полностью абсурдна и нивелирует само понятие о конкурсе. Ни одна из 40 «дільниць» «Нової якості», конечно же, не соответствует конкурсным условиям.

В деле №925/1061/20, на Постановление Верховного суда по которому так любят ссылаться юристы «Нової якості», разделительный баланс, составленный при выделении и поданный государственному регистратору, вообще не содержится. На сегодняшний день есть определение Верховного суда от 15 сентября 2021 года по делу №925/1059/20 о необходимости отступления от предыдущих позиций суда и о передаче дела на рассмотрение в объединенную палату (полный текст определения еще не обнародован). Но вполне возможно, что в этих делах окончательную точку поставит только Большая палата. В любом случае будем надеяться на справедливое решение, которое защитит совладельцев домов и лифтов в этих домах, в частности, от злоупотреблений управленческих компаний.

Деньги VS права человека

Итак, подведем итоги. Компания-монополист хочет забрать себе еще и обслуживание лифтов. По нашему глубокому убеждению, лифты — это не только бизнес, но и дополнительный рычаг запугивания людей: «Если не оплатите счета, отключим лифты». (Кстати, газ в некоторых домах уже перекрывали на достаточно длительные сроки — на недели.)

То есть смотрите, что происходит на самом деле: компания-монополист на рынке с ежегодным оборотом в 320 млн грн терроризирует целый город, лишая потребителей своих услуг таких базовых прав человека, как право на беспрепятственное владение своей собственностью (а именно люди являются совладельцами дома, а вовсе не компания, которая только предоставляет услуги) и право на свободу объединений.

Но все же можно доказать, что компания... создана незаконно. И это позволяет надеяться на то, что коммунальная война в Черкассах наконец завершится победой собственников квартир.

Последнее слово — за судебной системой.Коммунальщики против ОСМД-2: «Не будете платить — отключим лифты»

Недавно мы писали о коммунальных войнах, начавшихся в Черкассах между совладельцами многоквартирных домов и компанией «Нова якість», являющейся, по сути, монополистом на рынке предоставления коммунальных услуг в городе. (ГИПЕРССЫЛКА НА ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ!) На наш взгляд, в Черкассах сейчас отрабатывается преступная схема — как выкрутить руки потребителям коммунальных услуг и заставить их оплачивать счета без лишних вопросов о качестве и действительной себестоимости услуг и без возможности найти альтернативную компанию или управлять домом силами его жильцов.

Напомним, что управительская компания «Нова якість» — это целая группа компаний, созданных, по сути, искусственно и управляемых из одного центра: они находятся по одному адресу, имеют общих учредителей, одного директора на всех, общий абонотдел, общий PR-отдел, общий сайт «Нова якість» (https://nova-yakist.ua/) и одноименный фейсбук-аккаунт.

Ситуацию с управительской компанией «Нова якість» в Черкассах трудно сравнить даже с «лихими девяностыми». Она напоминает, скорее, вымышленный город Дерри из романов Стивена Кинга: есть город, в котором происходят плохие вещи, и если бы нечто подобное случилось в любом другом городе, то последовала бы реакция и прессы, и полиции, и ФБР. Но это Дерри. И что бы здесь ни происходило, миру нет до этого дела.

Наиболее позорная тактика, к которой прибегает компания-монополист, — тактика, направленная на возникновение у жителей города синдрома выученной беспомощности. Это состояние, при котором жертва прекращает любые попытки сопротивления. Вот простой пример. Несколько ОСМД победили в судах «Нову якість». И что? А ничего. Компания... продолжает выставлять жителям счета за услуги... которые вообще не предоставляются. В полицию Черкасской области было подано несколько сотен личных заявлений совладельцев домов по факту совершения в их отношении мошеннических действий путем выставления таких счетов, но полиция даже не опросила ни заявителей, ни председателей ОСМД домов, в которых проживают заявители.

Как «отжать» лифты

Надежду на справедливость дает то, что в последнее время к войне граждан против монополиста подключился еще один игрок. При создании ОСМД почти единственными компаниями, не препятствующими признанию ОСМД как надлежащего представителя совладельцев домов, были лифтовые хозяйства, в частности ЧП «СРСП «Черкассылифт». После перехода домов на самообеспечение ОСМД заключали договоры с «Черкассылифтом» и платили за обслуживание своих лифтов самостоятельно.

Но это не помешало предприятиям группы «Нова якість» подать иски к «Черкассылифту» о «возвращении» им технической документации на лифты (в том числе и по домам, где созданы ОСМД) якобы в св