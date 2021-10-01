Коммунальщики против ОСМД: схема уничтожения объединений совладельцев отрабатывается в Черкассах

https://racurs.ua/2936-kommunalschiki-protiv-osmd-shema-unichtojeniya-obedineniy-sovladelcev-otrabatyvaetsya-v-cherkassah.html

Ракурс

Почти двадцать лет назад Верховная Рада приняла Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», и с тех пор многие граждане убедились: быть настоящим хозяином собственного жилья и территорий вокруг него, не зависеть от тирании жилищных контор «родом из СССР» — выгодно и приятно. Можно найти множество примеров того, как с созданием ОСМД обычные неприглядные многоэтажки превращались в комфортные современные квартиры благодаря тому, что средства, уплачиваемые владельцами квартир, использовались разумно. Ведь новые управляющие дома, которые также являются его жильцами, не заинтересованы в том, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Поэтому ОСМД обычно тщательно выбирают компании, которые будут обслуживать дома.

Со своей стороны, профессиональные компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, должны конкурировать между собой, бороться за клиентов, предоставляя им качественные услуги за умеренные деньги.

Но зачем объяснять эти элементарные вещи?

Потому что есть еще один путь, как жилищно-коммунальная контора (ЖКК) может зарабатывать, без преувеличения, миллионы... почти ничего не делая. Для этого надо сделать два главных шага: стать если не монополистом, то хотя бы крупнейшим игроком на рынке. И второй — выкрутить руки жителям домов, чтобы те не могли отказаться от «услуг».

История борьбы, уже третий год ведущейся в Черкассах вокруг коммунальных услуг, может быть очень полезной для каждого собственника жилья. И не только потому, что ситуация доведена до абсурда, но и потому, что в городе обкатываются технологии выворачивания карманов собственников жилья. И эти схемы, к сожалению, могут быть применены где угодно.

Дракон с сорока головами

Все началось весной 2019 года, когда исполнительный комитет Черкасского городского совета провел конкурс на определение управляющего в многоквартирных домах, которые к тому времени не определились со своей формой управления самостоятельно. Законодательство не устанавливает критерии, как должны формироваться лоты, но по каждому дому заключается отдельный договор, поэтому наиболее логична формула, когда каждый дом идет отдельным лотом. Но исполком решил иначе, и 848 многоквартирных домов были распределены всего на четыре лота, что полностью исключило возможность принять участие в конкурсе небольшим компаниям и физическим лицам-предпринимателям. Да и достаточно большие коммунальные предприятия проиграли полностью одной частной компании — ООО «Сантехбудконструкция».

20 мая 2019 года заместитель городского головы Черкасс Людмила Бордунос подписала якобы от имени и в интересах совладельцев домов 846 договоров с победителем конкурса.

Интересно, что «большая компания» на момент победы в конкурсе имела в штате всего четыре человека. Но согласно конкурсной документации у нее в наличии было значительное количество всевозможных узких специалистов и простых рабочих коммунальной отрасли исключительно благодаря договорам с... коммунальными предприятиями города. Да-да, с теми самыми предприятиями, которые в итоге проиграли в конкурсе и были вынуждены прекратить свою деятельность. Рабочим коммунальных предприятий через некоторое время после конкурса предложили уволиться «по собственному желанию» и трудоустроиться у победителя, поэтому ООО «Сантехбудконструкция» больше ничто не мешало работать по договорам.

Дальше — интереснее. Уже в конце июля 2019-го жители домов начали получать счета не от победителя конкурса, ООО «Сантехбудконструкция», а от... 40 каких-то новых компаний со странными названиями ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №...» (1, 2, 3... 40), которые якобы являются правопреемниками ООО «Сантехбудконструкция» согласно соответствующим договорам.

То есть что такое управленческая компания «Нова якість»? Многоголовый дракон, вылупившийся из тела ООО «Сантехбудконструкция». Это целая группа компаний, ставших монополистами на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городе Черкассы. Все эти компании имеют по 10 тыс. грн уставного фонда, расположены по одному адресу, имеют общих учредителей, одного директора на всех, общий абонотдел, общий PR-отдел (управлять которым пригласили журналистку из лучшего в Черкассах местного издания), общий сайт «Нова якість» (https://nova-yakist.ua/) и фейсбук-аккаунт «Нова якість».

Предложение, от которого нельзя отказаться

А как насчет права совладельцев многоквартирного дома искать самых эффективных исполнителей услуг? Тут и началась настоящая война.

Сначала «Нова якість» объявила, что «отпустит» только те ОСМД, которые предоставят для проверки все свои документы по созданию и отказу от услуг (хотя закон требует только сообщение и не дает управляющему права осуществлять проверку деятельности ОСМД). Почти все ОСМД предоставили свои документы для «проверки». После этого началась волна исков от «Нової якості» о признании недействительными учредительных собраний ОСМД и отмене их государственной регистрации. Эта волна была отражена, поскольку «Нова якість» не является совладельцем помещений ни в одном из домов и, соответственно, не имеет права обжаловать решения совладельцев.

Вторая волна исков была направлена на признание недействительным соответствующего решения исполкома. После проигрыша в апелляции по «пилотному» делу управляющий отказался от остальных исков.

Как подложить свинью соседям

Третья волна (условно третья, потому что иногда разные волны накатывали на ОСМД параллельно) касалась уже обжалования законности создания ОСМД от имени жильцов дома. «Нова якість» через социальные сети и путем личного общения начала искать людей, готовых по тем или иным причинам оспаривать создание ОСМД, и предлагать им «бесплатную правовую помощь» в этом. Все, что нужно хроническому должнику или другому недовольному человеку, — это подписать договор с адвокатом и исковое заявление. А дальше юристы «Нової якості» все сделают самостоятельно. Этот способ оказался самым болезненным. Большинство ОСМД при создании пользовались вполне официальными советами от специалистов из ПРООН о порядке оповещения совладельцев при создании ОСМД. И в случае проживания в одной квартире нескольких членов одной семьи сообщение вручали или присылали только одному члену семьи для всех.

Найти недовольную женщину в квартире, где сообщение официально было вручено только мужу, оказалось делом техники. До недавнего времени практика Верховного суда была однозначной. Несообщение или ненадлежащее сообщение хотя бы одному человеку о созыве учредительного собрания влекло за собой отмену государственной регистрации ОСМД. Даже если в ОСМД 800 совладельцев и 799 оповещены надлежащим образом и очень поддерживают ОСМД. Даже если ОСМД работает уже два года, имеет в штате несколько сотрудников и взяло кредит на утепление. Даже если этот «несповіщений» человек был на собрании, активно выступал там, но отказался регистрироваться. В один прекрасный день ОСМД могло быть исключено из государственного реестра, то есть убито путем отмены свидетельства о рождении.

Ситуация изменилась к лучшему 29 июня 2021 года, когда Большая палата Верховного суда изменила практику по делам об отмене государственной регистрации ОСМД и пришла к выводу, что подобные требования вообще не подлежат рассмотрению судами. Но это все равно не исключает возможности исков о ликвидации ОСМД в судебном порядке, поэтому остается большое поле для злоупотреблений как со стороны управленческих компаний-подстрекателей, так и со стороны отдельных совладельцев, которые не хотят получать уведомления о созыве учредительного собрания ни нарочным, ни по почте, не желают регистрироваться на собрании, но хотят сделать что-то яркое, чтобы хорошенько насолить соседям, которых они по личным причинам не очень любят. На сегодняшний день почти все судебные споры между совладельцами ОСМД, интересы которых представляют адвокаты «Нової якості», и ОСМД об отмене их государственной регистрации находятся на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

Синдром наученной беспомощности

И, наконец, вишенка на торте: при рассмотрении исков ОСМД к компании «Нова якість» о побуждении к совершению действий, связанных с прекращением договора на управление (передача технической документации на дом и т.п.), компания неожиданно изменила тактику. Теперь она не отдает документы на дом уже не потому, что «ОСМД созданы незаконно», а потому, что якобы не получала от них сообщения. Технически «потерять» сообщение нетрудно. Но, несмотря на то, что такая позиция выглядит совсем «детской», она сначала почему-то нашла горячий отклик в хозяйственных судах. Пришлось оставлять некоторые иски без рассмотрения, подавать заново, добавляя к исковым заявлениям 100500 новых доказательств, лишних и не нужных при нормальной хозяйственной деятельности: видео с YouTube о визитах ОСМД на предприятия «Нової якості»; переписку, где «Нова якість» признает получение сообщений и обосновывает невыполнение своих обязанностей исключительно «незаконностью» создания ОСМД; исходящую от «дільниць» корреспонденцию, в которой стоит штамп «Нової якості» без указания участка; нотариальные заявления свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; электронные доказательства, заверенные электронно-цифровой подписью (скриншоты с сайта НЯ и ФБ).

Рассмотрение всех дел с участием ОСМД и юристов «Нової якості» осложняется бесконечным затягиванием дел, особенно в Северном апелляционном суде. То, как суд может затормозить дело, вообще отдельная тема.

...Настоящая война управляющего-монополиста за сохранение всего рынка любой ценой велась методами, направленными на возникновение у жителей города синдрома наученной беспомощности — состояния, при котором жертва прекращает любые попытки сопротивления, даже если на самом деле это сопротивление может увенчаться успехом . Это частично удалось. По утверждению соучредителя компании Андрея Бортника, которое он высказал в одном из прямых эфиров, за 2019 год, когда «Нова якість» только появилась, в городе было создано 50 ОСМД, за 2020-й — 20 и за 2021-й — всего одно.

Война до сих пор продолжается, но объединениям совладельцев многоквартирного дома, которые являются небольшими неприбыльными организациями и стремятся тратить средства жителей на дом, а не на судебную тяжбу, она дается труднее, чем большой коммерческой компании.

Однако недавно появились новые обстоятельства, которые дают надежду на то, что права рядовых граждан наконец-то можно будет отстоять.

Об этом в следующем материале.