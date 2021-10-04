https://racurs.ua/ua/2938-komunalnyky-proty-osbb-2-ne-budete-splachuvaty-vidkluchymo-lifty.html

Ракурс

Нещодавно ми писали про комунальні війни, що точаться у Черкасах між співвласниками багатоквартирних будинків і компанією «Нова якість», яка є, по суті, монополістом на ринку надання комунальних послуг у місті. На наш погляд, у Черкасах нині відпрацьовується злочинна схема — як викрутити руки споживачам комунальних послуг і змусити їх оплачувати рахунки без зайвих питань щодо якості та дійсної собівартості послуг і без можливості знайти альтернативну компанію або управляти будинком силами його мешканців.

Нагадаємо, що управлінська компанія «Нова якість» — це ціла група компаній, які, по суті, створені штучно і керуються з одного центру: вони розташовані за однією адресою, мають спільних засновників, одного директора на всіх, спільний абонвідділ, спільний PR-відділ, спільний сайт «Нова якість» (https://nova-yakist.ua/) і однойменний фейсбук-акаунт.

Ситуацію з управлінською компанією «Нова якість» у Черкасах важко порівняти навіть із «веселими дев’яностими». Вона нагадує, радше, вигадане місто Деррі з романів Стівена Кінга: є місто, в якому відбуваються погані речі, і якби щось подібне сталося у будь-якому іншому місті, то була б реакція і преси, і поліції, і ФБР. Але це Деррі. І хоч би що тут відбувалося, світові немає до цього діла.

Найганебніша тактика, до якої вдається компанія-монополіст, — тактика, спрямована на виникнення у жителів міста синдрому навченої безпорадності. Це стан, за якого жертва припиняє будь-які спроби спротиву. Ось простий приклад. Кілька ОСББ перемогли у судах «Нову якість». І що? А нічого. Компанія… продовжує виставляти мешканцям рахунки за послуги... які взагалі не надаються. До поліції Черкаської області надійшло кілька сотень особистих заяв співвласників будинків за фактом вчинення щодо них шахрайських дій виставленням таких рахунків, але поліція навіть не опитала ні заявників, ні голів ОСББ будинків, в яких проживають заявники.

Як «віджати» ліфти

Надію на справедливість дає те, що останнім часом до війни громадян проти монополіста долучився ще один гравець. При створенні ОСББ мало не єдиними компаніями, що не чинили перешкод у визнанні ОСББ як належного представника співвласників будинків, були ліфтові господарства, зокрема ПП «СРБП «Черкасиліфт». Після переходу будинків на самозабезпечення ОСББ укладали договори із «Черкасиліфтом» і платили за обслуговування своїх ліфтів самостійно.

Однак це не завадило підприємствам групи «Нова якість» подати позови до «Черкасиліфту» про «повернення» їм технічної документації на ліфти (в тому числі і по будинках, де створено ОСББ) нібито в зв’язку із закінченням строку договору між численними «новими якостями» та «Черкасиліфтом». Нині таких судових справ рівно 40 (позов подано від кожної дільниці), частина з них, на жаль, захопила «Черкасиліфт» зненацька та не була наповнена достатнім обсягом доказів з боку відповідача, тож ним була програна. Решта перебувають на різних стадіях судового процесу.

Термін «повернення» передбачає, що технічну документацію на ліфти «Нова якість» колись передавала «Черкасиліфту» за договором, а тепер просить повернути у зв’язку із його закінченням. Але це не так. Технічна документація на ліфти ніколи не передавалася від підприємств «Нової якості» до «Черкасиліфта». Ба більше, в абсолютній більшості випадків технічна документація на ліфти навіть не передавалася комунальними підприємствами переможцю конкурсу — ТОВ «Сантехбудконструкція», як це передбачено умовами конкурсу. Ніякого «повернути» фактично не існує, тому «зобов’язати передати» може бути обґрунтоване не договірними, а лише позадоговірними правовідносинами.

Мешканці будинків, особливо тих, де створені ОСББ, обґрунтовано, із власного досвіду спілкування з компанією-управителем, побоюються, що витребування «Новою якістю» технічної документації на належні мешканцям ліфти призведе до… їхньої зупинки і використання цього факту як чергового «аргументу» при пред’явленні рахунків за послуги, в тому числі за ті, які фактично не надаються.

Наразі ліфти продовжує обслуговувати «Черкасиліфт» власним коштом. Об’єднання зусиль та обмін інформацією між ОСББ і «Черкасиліфтом» дає надію не лише на перемогу в судах щодо ліфтів, а й узагалі на закінчення епопеї пригод компанії-монополіста в місті Черкаси. Річ у тім, що «повернення» технічної документації на ліфти на будь-яких позадоговірних підставах (віндикація, негаторний позов, повернення безпідставно набутого майна тощо) передбачає обов’язок суду дослідити, чи є «Нова якість» власником (уповноваженою особою власника) цих ліфтів і, відповідно, цієї документації.

І тут починається найцікавіше.

Дивні «близнюки»

Хто або що все ж таки група компаній «Нова якість»? Знову нагадаємо, у липні 2019 року з ТОВ «Сантехбудконструкція» було виділено 40 окремих ТОВ із назвами ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №…» (1, 2… 40), які згідно з протоколом, складеним при виділі, нібито «розподілили» між собою ці 846 договорів про надання послуг з управління будинками. Створені при виділі ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №…»(1–40) є платниками єдиного податку за ставкою 5% і не є платниками ПДВ, тобто така складова витрат, як 20% ПДВ від суми витрат за договором, у них відсутня. При цьому, «зекономивши» на податках, загальної вартості послуг для споживачів новостворені управлінські компанії не змінили.

Слід зауважити, що «виділ» (стаття 109 Цивільного кодексу України) є відносною новелою в цивілістиці і в жодному разі не є різновидом реорганізації (стаття 104 ЦКУ) товариства, адже не передбачає припинення діяльності підприємства, з якого було здійснено виділ, і виключення його із державного реєстру. Переможець конкурсу — ТОВ «Сантехбудконструкція» не є реорганізованим і продовжує свою господарську діяльність. Просто не надає послуг згідно з умовами виграного ним конкурсу. Тому що не хоче. При виділі відсутнє загальне правонаступництво, а обсяг прав і обов’язків, які передаються новоствореному товариству, визначається виключно розподільчим балансом. Баланси, що їх на якомусь етапі судових баталій із «Черкасиліфтом» почали подавати підприємства групи «Нова якість», схожі один на одного, як брати-близнюки. Згідно із власне балансом, статутний капітал новоствореного товариства сформований виключно грошовими коштами (10 тис. грн), і саме на таку суму зменшено обсяг коштів і статутний капітал ТОВ «Сантехбудконструкція». Ніяких інших активів або пасивів, прав або обов’язків при виділі не передавалося.

До своїх балансів підприємства «Нової якості» подали в суди у вигляді певної «преамбули» до балансу його нібито «розшифровку», згідно з якою до новостворених підприємств начебто передавались і права, і обов’язки за певними договорами. Ці «розшифровки» від самого початку викликали сумніви у своїй достовірності, тому що «розшифрувати» в балансі можна лише те, що там «зашифровано» (підсумок чого міститься в певній статті балансу). Неможливо «розшифрувати» ті статті балансу, в яких замість будь-яких цифр проставлений прочерк. Витребування розподільчих балансів із реєстраційних справ «нових якостей» підтвердило здогадку — в реєстраційних справах містяться належним чином оформлені (підпис голови комісії з виділу, засвідчений нотаріально) баланси, відповідно до яких… статутний капітал новостворених «нових якостей» сформований виключно коштами у сумі 10 тис. грн, жодних прав та обов’язків за договорами не передається.

То хто переміг на конкурсі?

Таким чином, при розгляді можливості передачі своїх обов’язків за договорами управління від ТОВ «Сантехбудконструкція» до «нових якостей» слід керуватися загальними нормами цивільного права.

Цікаво, що при розгляді цих справ господарським судом Черкаської області лише суддя Г.Скиба звернув увагу на те, що ТОВ «Сантехбудконструкція» самоусунулося від надання послуг, право надавати які вибороло за конкурсом, проігнорувавши при цьому вимоги статті 902 ЦК України. Згідно з цією статтею послуги мають бути надані виконавцем лише особисто, якщо інше не передбачено в самому договорі. Взагалі передавати свої обов’язки за договором, у тому числі зобов’язання надавати послуги, можна лише за письмовою згодою кредитора, тобто одержувача послуг. Годі й казати, що такої згоди від співвласників будинків ніколи не отримували, а сама можливість передання переможцем конкурсу своїх прав та обов’язків переможця є абсолютно абсурдною і нівелює саме поняття про конкурс. Жодна із 40 «дільниць» «Нової якості», ясна річ, не відповідає конкурсним умовам.

У справі №925/1061/20, на Постанову Верховного суду за якою так люблять посилатися юристи «Нової якості», розподільчий баланс, складений при виділі і поданий до державного реєстратора, взагалі не міститься. На сьогодні є ухвала Верховного суду від 15 вересня 2021 року за справою №925/1059/20 про необхідність відступлення від попередніх позицій суду та про передачу справи на розгляд до об’єднаної палати (повний текст ухвали ще не оприлюднений). Але цілком можливо, що в цих справах остаточну крапку поставить лише Велика палата. У будь-якому разі будемо сподіватися на справедливе рішення, яке захистить співвласників будинків і ліфтів у цих будинках, зокрема, від зловживань управлінських компаній.

Гроші VS права людини

Отже, підіб’ємо підсумки. Компанія-монополіст хоче відібрати собі ще і обслуговування ліфтів. На наше глибоке переконання, ліфти — це не тільки бізнес, а й додатковий важіль залякування людей: «Як не сплатите рахунків, відключимо ліфти». (До речі, газ у деяких будинках уже відрубали на досить тривалі терміни — на тижні.)

Тобто дивіться, що відбувається насправді: компанія-монополіст на ринку із щорічним оборотом у 320 млн грн тероризує ціле місто, позбавляючи споживачів своїх послуг таких базових прав людини, як право на безперешкодне володіння своєю власністю (а саме люди є співвласниками будинку, а зовсім не компанія, яка лише надає послуги) і право на свободу об’єднань.

Та все ж таки можна довести, що ця компанія… створена незаконно. І це дає надію на те, що комунальна війна у Черкасах нарешті завершиться перемогою власників квартир.

Останнє слово — за судовою системою.