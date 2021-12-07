О рынке управления многоквартирными домами в городе Черкассы, бессмысленном и беспощадном

https://racurs.ua/2965-o-rynke-upravleniya-mnogokvartirnymi-domami-v-gorode-cherkassy-bessmyslennom-i-besposchadnom.html

Ракурс

История коммунальных войн в Черкассах, которую отслеживает «Ракурс», могла бы стать сюжетом для гангстерского сериала. Мы уже неоднократно писали о конфликте между совладельцами многоквартирных домов и компанией «Нова якість», являющейся на сегодняшний день монополистом на рынке предоставления коммунальных услуг. По нашему убеждению, в городе сейчас фактически отрабатывается криминальная схема, как путем запугивания заставить его жителей платить «за воздух».

Кратко напомним: в мае 2019 года конкурс на избрание управителя многоквартирных домов в Черкассах выиграло ООО «Сантехбудконструкция», с которым исполнительный комитет Черкасского городского совета от имени совладельцев заключил более 840 договоров на управление многоквартирными домами. В дальнейшем из ООО «Сантехбудконструкция» было выделено 40 новых обществ-близнецов под названиями ООО «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №__ (1–40)», которые разделили между собой договоры, заключенные по результатам конкурса.

Поэтому поговорим сегодня о трех наиболее вопиющих моментах деятельности этой группы компаний.

Пострадали только семейные бюджеты

Каждый договор управления многоквартирным домом имеет ряд приложений, являющихся его неотъемлемой частью. Одно из таких приложений — смета работ. Читатель, который хотя бы раз в жизни сталкивался со сметами, например, ремонтировал свой дом силами подрядной организации, будет удивлен, увидев именно эти «сметы». Какого-либо перечня работ и стоимости каждой из них сметы не содержат и состоят всего из нескольких строк: «работы обязательного перечня» (и общая стоимость таких работ), «работы сверх обязательного перечня» (и общая стоимость таких работ — 0, ибо никаких работ сверх обязательного перечня условия конкурса не предусматривали), НДС — 20% и общая стоимость работ по дому с учетом НДС.

3 сентября 2019 года исполком Черкасского городского совета принял решение №987, которым утвердил стоимость работ и смету к договорам (которая, напомним, является неотъемлемой частью договора) в новой редакции. К этому решению прилагался образец «новой» сметы с пустографками, и создается впечатление, что в новой смете ничего не изменилось, кроме личности поставщика услуг: была «Сантехбудконструкция», стала «Нова якість».

Совсем другая картина вырисовывается при анализе уже подписанных 10 сентября 2019-го по всем домам «дополнительных соглашений №1» к договорам управления. От имени совладельцев многоквартирных домов дополнительные соглашения подписала заместитель (в то время) городского головы Людмила Бордунос, несмотря на то, что ни одного решения совладельцев, которое бы уполномочило эту пани действовать от их имени, не было. НДС из смет «пропал» («Нові якості» не являются плательщиками этого налога), но общая стоимость работ по дому не уменьшилась, зато увеличилась стоимость «работ обязательного перечня» и появилась «стоимость работ сверх обязательного перечня», которая раньше равнялась нулю.

Сравнить, как выглядела смета до утверждения дополнительных соглашений и после их утверждения, можно на приведенном фото.

Интересно, что по схожей ситуации с уборкой снега в Черкассах (победитель конкурса заложил в расходы НДС, затем отказался от статуса плательщика НДС, но цену не снизил) Государственное бюро расследований объявило недавно ряд подозрений в хищении бюджетных средств лицам, по его мнению, причастным к этому деянию. В случае изменения смет по управлению домами «ни один бюджет не пострадал», кроме семейных бюджетов рядовых черкасских семей, но эта ситуация, судя по всему, правоохранителям не интересна.

Миллион гривен только с одного дома

На фото приведены счета от предприятия из группы «Нова якість» якобы за обслуживание дома №6 по улице Добровольского в городе Черкассы. Однако это объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) обслуживает себя полностью самостоятельно, а «Нова якість» не оказывает никаких услуг с …1 января 2020 года, то есть уже почти два года.

За это время ОСМД выиграло семь (!) судов, включая рассмотрение в Верховном суде, как по иску «Нової якості» к нему, так и по иску этого объединения к «Нова якість» о побуждении к совершению действий, связанных с досрочным прекращением договора о предоставлении услуг по управлению. В декабре 2020-го сотни жителей города, проживающих в разных ОСМД, обратились в полицию с заявлениями о необоснованном выставлении им счетов.

В январе 2021 года Черкасский городской совет проголосовал за мой депутатский запрос на имя прокурора области по поводу необходимости возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

В августе 2021 года решение хозяйственного суда в пользу ОСМД «Добровольского, 6» было принудительно исполнено через исполнительную службу.

При исполнении решения в пользу ОСМД у взыскателя оказались и «внутренние» документы «Нової якості» — отчет о том, что с января 2020 совладельцы указанного дома в компанию с заявками не обращались, и докладная записка, из которой видно, что никакие работы по дому с того же января 2020-го не выполнялись, потому что жильцы не предоставляют «Новій якості» доступа к коммуникациям.

В августе 2021 года я обнародовала эти факты и предъявила документы в прямом эфире: этот выпуск новостей с участием основателя «Нової якості» Андрея Бортника в Фейсбуке посмотрели несколько тысяч человек.

Что изменилось с тех пор?

А ничего.

Совладельцы этого дома как получали, так и продолжают получать необоснованные счета. В доме по адресу улица Добровольского, 6, общая площадь жилых помещений составляет 8056,45 кв. м. При тарифе 6,04 грн за квадратный метр жителям присылают необоснованные счета почти на 48700 грн ежемесячно.

С 1 января 2020 года (за 22 месяца самостоятельного обслуживания) совладельцы дома получили необоснованных счетов более чем на 1 070 500 грн.

И это только один дом, а таких немало. В отношении одного из домов ОСМД обратилось к помощи адвоката, специализирующегося на уголовном процессе, и он обжаловал бездействие следователей. Что касается остальных ОСМД, то я периодически обращалась к правоохранительным органам, в том числе и с трибуны городского совета. Результат нулевой. При этом на сегодняшний день в городе возбуждено несколько процессов по искам физических лиц к предприятиям группы компаний «Нова якість» и соответствующих ОСМД, которые требуют прекратить присылать им необоснованные счета. То есть теперь и суды общей юрисдикции будут устанавливать, кто же на самом деле управитель домов и почему. Это длительный и сложный путь, необходимость в котором возникла из-за бездействия правоохранительных органов. У меня создалось впечатление, что судебная система — это единственный работающий государственный институт.

Собрания среди ночи и битва за лифты

Предприятия группы компаний «Нова якість» подали к ЧП «СРСП «Черкассылифт» 40 исков об обязательстве передать истцу техническую документацию на лифты. Более 30 из этих исков в настоящее время находятся на рассмотрении хозяйственных судов разных инстанций. Первые четыре дела были решены в пользу истцов, а дальше произошло чудо — Верховный суд увидел, что это иски по внедоговорным, а не договорным отношениям, следовательно, имеет значение факт, являются ли предприятия группы компаний «Нова якість» надлежащими управителями соответствующих домов. Очередная судебная коллегия решила отступить от предварительных выводов Верховного суда по аналогичным делам, передала дело на рассмотрение палаты Кассационного хозяйственного суда по делам о банкротстве. Среди мотивов передачи дела на рассмотрение девяти судьям палаты о банкротстве была указана, помимо прочего, необходимость решить следующий вопрос: является ли создание нового юридического лица путем выделения из предприятия-управителя, без прекращения деятельности управителя, его ликвидации и исключения последнего из Единого государственного реестра, релевантным процедуре определения нового управителя, который определяется по результатам проведения органом местного самоуправления конкурса по назначению управителя многоквартирных домов и при условии участия/неучастия такого юридического лица в этом конкурсе?

Подобная формулировка вопроса явно не понравилась истцу, и он отказался от иска на стадии кассационного рассмотрения. В результате суд принял отказ и никаких правовых выводов не сделал. Через некоторое время история повторилась с аналогичным делом, — судебная коллегия решила отступить от предварительных выводов Верховного суда, передала дело на рассмотрение палаты по делам о банкротстве, после чего истец отказался от иска.

Возражения ответчика, что способы злоупотребления стороной своими процессуальными правами, перечисленные в статье 43 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, не исчерпывающие, а такой отказ в конце кассационного обжалования судебного решения по своей правовой сути является злоупотреблением, у суда отклика не нашли.

Между тем «Нова якість» открыла собственную компанию — почтового оператора (для отправки «рекомендованных» сообщений собственными силами, скорее всего) и в срочном порядке проводит «собрания совладельцев домов», где предлагает жителям предоставить им дополнительные права, в том числе по капитальному ремонту лифтов. Собрания проводятся и днем, и ночью, нередко они назначаются на 0.00, два часа ночи и шесть часов утра.

Такие собрания вызывают в основном либо полное игнорирование (в два ночи собираться в принципе странно), либо недоверие жителей. Но у управителя есть еще две недели для сбора подписей путем письменного опроса, и как будут собираться такие подписи и будут ли собираться вообще, сейчас неизвестно.

Вместо послесловия

Пока готовился материал, появилась новая информация: победитель конкурса на управление домами в Черкассах ООО «Сантехбудконструкция» реорганизовалось путем разделения на 42 предприятия и сорока из них «передало» договоры на управление домами по распределительным балансам. 6 декабря первые из таких «правопреемников» уже появились в Государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Все было бы хорошо, если бы такое разделение произошло в июле 2019 года, когда была создана «первая волна правопреемников» путем выделения — предприятия группы компаний «Нова якість», но уже декабрь 2021-го, и машину времени до сих пор никто так и не изобрел.

Сейчас степень абсурдности ситуации поражает, потому что договоры управления были заключены на один год, а «Сантехбудконструкция» устранилась от их выполнения еще в июле 2019-го. Как можно передать договоры, действие которых прекратилось?

Как можно увидеть из данных реестра, вновь созданные и уже зарегистрированные «правопреемники» «Сантехбудконструкции» новой волны имеют уставный капитал в размере одна тысяча гривен каждый. Вероятно, это разделение — способ избежать имущественной ответственности «Сантехбудконструкции» за результаты ее деятельности. Очевидно, что либо вскоре появится еще один правопреемник, на которого было выведено исключительно имущество предприятия (а уставный фонд «Сантехбудконструкции» составлял около 8 млн грн), либо имущество было предварительно выведено из этого предприятия еще до разделения.

Напомним: в ходе рассмотрения ряда дел, по которым жители ОСМД судились с «Новою якістю», компания «Сантехбудконструкция» утверждала, что …не должна быть соответчиком по делу, поскольку давно передала все права и обязанности по договорам своим правопреемникам из группы компаний «Нова якість». Так как понимать это новое разделение? Что это? Больное воображение руководителей компании или их уверенность в своей полной безнаказанности?

Подготовила Людмила ЗАГЛАДА