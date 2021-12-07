Про ринок управління багатоквартирними будинками в місті Черкаси, безглуздий і нещадний

https://racurs.ua/ua/2965-pro-rynok-upravlinnya-bagatokvartyrnymy-budynkamy-v-misti-cherkasy-bezgluzdyy-i-neschadnyy.html

Ракурс

Історія комунальних воєн у Черкасах, яку відслідковує «Ракурс», могла б стати сюжетом для гангстерського серіалу. Ми вже неодноразово писали про конфлікт між співвласниками багатоквартирних будинків і компанією «Нова якість», що є на сьогодні монополістом на ринку надання комунальних послуг. На наше переконання, у місті нині фактично відпрацьовується кримінальна схема, як шляхом залякування змусити його жителів платити «за повітря».

Коротко нагадаємо: у травні 2019 року конкурс на обрання управителя багатоквартирних будинків у місті Черкаси виграло ТОВ «Сантехбудконструкція», з яким виконавчим комітетом Черкаської міської ради від імені співвласників було укладено більш як 840 договорів на управління багатоквартирними будинками. У подальшому з ТОВ «Сантехбудконструкція» було виділено 40 нових товариств-близнюків під назвами ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця №__ (1–40)», які поділили між собою договори, укладені за результатами конкурсу.

Тож поговоримо сьогодні про три найбільш кричущі моменти діяльності цієї групи компаній.

Постраждали лише сімейні бюджети

Кожен договір з управління багатоквартирним будинком має низку додатків, які є його невід’ємною частиною. Один із таких додатків — кошторис робіт. Читач, який хоча б раз у житті стикався з кошторисами, наприклад, ремонтував власну оселю силами підрядної організації, буде здивований, побачивши саме ці «кошториси». Жодного переліку робіт і вартості кожної із них кошториси не містять і складаються лише з кількох рядків: «роботи обов’язкового переліку» (і загальна вартість таких робіт), «роботи понад обов’язковий перелік» (і загальна вартість таких робіт — 0, бо жодних робіт понад обов’язковий перелік умови конкурсу не передбачали), ПДВ — 20%, і загальна вартість робіт по будинку з урахуванням ПДВ.

3 вересня 2019 року виконком Черкаської міської ради ухвалив рішення №987, яким затвердив вартість робіт і кошторис до договорів (який, нагадаємо, є невід’ємною частиною договору) у новій редакції. До цього рішення додається зразок «нового» кошторису з пустографками, і складається враження, що у новому кошторисі нічого не змінилося, окрім особи надавача послуг: була «Сантехбудконструкція», стала «Нова якість».

Геть інша картина вимальовується при аналізі вже підписаних 10 вересня 2019-го щодо всіх будинків «додаткових угод №1» до договорів управління. Від імені співвласників багатоквартирних будинків додаткові угоди підписала заступник (на той час) міського голови Людмила Бордунос, попри те, що жодного рішення співвласників, яке уповноважувало б цю пані діяти від їхнього імені, не було. ПДВ із кошторисів «зник» («Нові якості» не є платниками цього податку), але загальна вартість робіт по будинку не зменшилася, натомість збільшилася вартість «робіт обов’язкового переліку» та з’явилася «вартість робіт понад обов’язковий перелік», яка раніше дорівнювала нулю.

Порівняти, який вигляд мав кошторис до затвердження додаткових угод та після їхнього затвердження, можна на наведеному фото.

Цікаво, що за схожою ситуацією з прибиранням снігу в Черкасах (переможець конкурсу заклав у витрати ПДВ, потім відмовився від статусу платника ПДВ, але ціни не знизив) Державне бюро розслідувань оголосило нещодавно низку підозр у розкраданні бюджетних коштів особам, на його думку, причетним до цього діяння. У разі зміни кошторисів з управління будинками «жоден бюджет не постраждав», окрім сімейних бюджетів пересічних черкаських родин, але ця ситуація, судячи з усього, правоохоронцям не цікава.

Мільйон гривень лише з одного будинку

На фото наведено рахунки від підприємства з групи «Нова якість» нібито за обслуговування будинку №6 по вулиці Добровольського в місті Черкаси. Однак це об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) обслуговує себе повністю самостійно, а «Нова якість» не надає жодних послуг з …1 січня 2020 року, тобто вже майже два роки.

За цей час ОСББ виграло сім (!) судів, включаючи розгляд у Верховному суді, як за позовом «Нової якості» до нього, так і за позовом цього об’єднання до «Нової якості» про спонукання вчинення дій, пов’язаних із достроковим припиненням договору про надання послуг з управління. У грудні 2020-го сотні жителів міста, які проживають у різних ОСББ, звернулися до поліції із заявами про безпідставне виставлення їм рахунків.

У січні 2021 року Черкаська міська рада проголосувала за мій депутатський запит на ім’я прокурора області з приводу необхідності порушити кримінальну справу за фактом замаху на шахрайство.

У серпні 2021 року рішення господарського суду на користь ОСББ «Добровольського, 6» було примусово виконане через виконавчу службу.

При виконанні рішення на користь ОСББ до стягувача потрапили і «внутрішні» документи «Нової якості» — звіт про те, що з січня 2020 року співвласники зазначеного будинку до компанії із заявками не зверталися, та доповідна записка, з якої видно, що жодних робіт по будинку з того ж таки січня 2020-го не виконувалося, тому що мешканці не дають «Новій якості» доступу до комунікацій.

У серпні 2021 року я оприлюднила ці факти і пред’явила документи в прямому ефірі: цей випуск новин за участі засновника «Нової якості» Андрія Бортника у Фейсбуці подивилося кілька тисяч осіб.

Що змінилося відтоді?

А нічогісінько.

Співвласники цього будинку як отримували, так і надалі отримують необґрунтовані рахунки. У будинку за адресою вулиця Добровольського, 6, загальна площа житлових приміщень становить 8056,45 кв. м. При тарифі 6,04 грн за квадратний метр мешканцям надсилають необґрунтованих рахунків на майже 48700 грн щомісяця.

З 1 січня 2020 року (за 22 місяці самостійного обслуговування) співвласники будинку отримали безпідставних рахунків на понад 1 070 500 грн.

І це лише один будинок, а таких чимало. Щодо одного з будинків ОСББ вдалося до допомоги адвоката, який спеціалізується на кримінальному процесі, і він оскаржував бездіяльність слідчих. Стосовно решти ОСББ я періодично зверталася до правоохоронних органів, у тому числі і з трибуни міської ради. Результат нульовий. Натомість на сьогодні в місті порушено кілька процесів за позовами фізичних осіб до підприємств групи компаній «Нова якість» і відповідних ОСББ, які вимагають не надсилати їм більше безпідставних рахунків. Тобто тепер і суди загальної юрисдикції будуть встановлювати, хто ж насправді є управителем будинків і чому. Це тривалий та складний шлях, необхідність якого виникла через бездіяльність правоохоронних органів. У мене склалося враження, що судова система — це єдина державна інституція, яка працює.

Збори посеред ночі та битва за ліфти

Підприємства групи компаній «Нова якість» подали до ПП «СРБП «Черкасиліфт» 40 позовів про зобов’язання передати позивачеві технічну документацію на ліфти. Понад 30 із цих позовів наразі перебувають на розгляді господарських судів різних інстанцій. Перші чотири справи було вирішено на користь позивачів, а далі сталося диво — Верховний суд розгледів, що це позови з позадоговірних, а не договірних відносин, відтак, має значення факт, чи є підприємства групи компаній «Нова якість» належними управителями відповідних будинків.

Чергова судова колегія вирішила відступити від попередніх висновків Верховного суду в аналогічних справах, передала справу на розгляд палати Касаційного господарського суду із справ про банкрутство. Серед мотивів передачі справи на розгляд дев’яти суддів палати про банкрутство була зазначена, крім іншого, необхідність вирішити таке питання: чи є створення нової юридичної особи шляхом виділу з підприємства-управителя, без припинення діяльності управителя, його ліквідації та виключення останнього з Єдиного державного реєстру, релевантним процедурі визначення нового управителя, який визначається за результатами проведення органом місцевого самоврядування конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків та за умови участі/неучасті такої юридичної особи в цьому конкурсі?

Таке формулювання питання вочевидь не сподобалося позивачу, і він відмовився від позову на стадії касаційного розгляду. У результаті суд прийняв відмову і жодних правових висновків не зробив. Через деякий час історія повторилася з аналогічною справою, — судова колегія вирішила відступити від попередніх висновків Верховного суду, передала справу на розгляд палати із справ про банкрутство, після чого позивач відмовився від позову. Заперечення відповідача, що способи зловживання стороною своїми процесуальними правами, перелічені в статті 43 Господарського процесуального кодексу України, не є вичерпними, а така відмова наприкінці касаційного оскарження судового рішення по своїй правовій суті є зловживанням, у суду відгуку не знайшли.

Тим часом «Нова якість» відкрила власну компанію — поштового оператора (для надсилання «рекомендованих» повідомлень власними силами, швидше за все) і в терміновому порядку проводить «збори співвласників будинків», де пропонує мешканцям надати їм додаткові права, в тому числі щодо капітального ремонту ліфтів. Збори проводяться і вдень, і вночі, нерідко вони призначаються на 0.00, другу годину ночі і шосту ранку.

Такі збори здебільшого викликають або цілковите ігнорування (о другій ночі збиратися в принципі дивно), або недовіру мешканців. Але в управителя є ще два тижні для збору підписів шляхом письмового опитування, і в який спосіб збиратимуться такі підписи і чи збиратимуться взагалі, нині невідомо.

Замість післямови

Поки готувався матеріал, з’явилася нова інформація: переможець конкурсу на управління будинками в місті Черкаси ТОВ «Сантехбудконструкція» реорганізувалося шляхом поділу на 42 підприємства і сорока з них «передало» договори на управління будинками за розподільчими балансами. 6 грудня перші з таких «правонаступників» уже з’явилися в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Усе було б добре, якби такий поділ відбувся в липні 2019 року, коли було створено «першу хвилю правонаступників» шляхом виділу — підприємства групи компаній «Нова якість», але вже грудень 2021-го, а машини часу досі ніхто так і не винайшов.

Зараз ступінь абсурдності ситуації вражає, бо договори управління було укладено на один рік, а «Сантехбудконструкція» усунулася від їхнього виконання ще в липні 2019-го. Як можна передати договори, які припинили свою дію?

Як можна побачити з даних реєстру, новостворені «правонаступники» «Сантехбудконструкціі» нової хвилі, що вже зареєстровані, мають статутний капітал у розмірі одна тисяча гривень кожний. Ймовірно, цей поділ — спосіб уникнути майнової відповідальності «Сантехбудконструкціі» за результати її діяльності. Очевидно, що або незабаром з’явиться ще один правонаступник, на якого виведене виключно майно підприємства (а статутний фонд «Сантехбудконструкціі» становив близько 8 млн грн), або ж майно було попередньо виведене з цього підприємства ще до поділу.

Нагадаємо: протягом розгляду низки справ, у яких мешканці ОСББ судилися з «Новою якістю», компанія «Сантехбудконструкція» стверджувала, що… не повинна бути співвідповідачем по справі, оскільки давно передала всі права та обов’язки за договорами своїм правонаступникам із групи компаній «Нова якість». То як розуміти цей новий поділ? Що це? Хвора уява керівників компанії чи їхня впевненість у своїй цілковитій безкарності?

Підготувала Людмила ЗАГЛАДА