Необходимая самооборона: суд оправдал человека, зарезавшего двоих

https://racurs.ua/2977-neobhodimaya-samooborona-sud-opravdal-cheloveka-zarezavshego-dvoih.html

Ракурс

Как определить пределы необходимой обороны? На что может пойти человек, защищая себя и своих близких? Почему иногда приходится выбирать между ролью бессловесной жертвы и попыткой защититься, зная, что тебя могут объявить преступником?

Мы уже не раз писали о ситуациях, когда человек, защищая себя, наносит вред другому и оказывается на скамье подсудимых. Увы, большая часть подобных дел заканчивается обвинительным приговором, а редкие оправдательные выносятся, как правило, в высших судебных инстанциях.

Приговор, вынесенный 13 декабря Измаильским горрайонным судом Одесской области, уникален тем, что суд первой инстанции полностью оправдал человека, убившего двоих. Это поразительное дело показывает, каково оказаться в ситуации, когда полиция бездействует, и ты вынужден в одиночку защищать себя и свою семью от местной мафии.

Первая смерть

Историю, которая произошла в Измаиле, райцентре в Одесской области, смело можно назвать трагедией в двух актах. Первый случился в конце ноября 2017 года. Представьте: живописный городок в Бессарабии, возле румынской границы, в котором, по большому счету, каждый знаком друг с другом не через пять рукопожатий, а гораздо теснее. Место действия – дом на две квартиры, объединенный общим двором. В одной живет обычная семья: муж, жена, двое детей, бабушка. В другой – некий молодой человек, имеющий сомнительные знакомства среди… хотелось бы сказать «местной шпаны», но язык не поворачивается так обозвать этих людей, слишком уж они оказались опасными.

И вот однажды поздним ноябрьским вечером муж и жена вышли во двор покурить перед сном, а в это время в дворовую калитку заколотили ногами.

Позже, давая показания в суде, муж, ставший обвиняемым по делу, рассказывал: визитеры вначале потребовали вызвать соседа, а потом открыть калитку. Он открыл. Трое явно нетрезвых мужчин, ввалившись во двор, принялись стучать в дверь и в окна соседа, матерясь и говоря, что тот им должен денег.

Парень был в это время дома, да не один, а с девушкой. Услышав, что по его душу пришли, он и не думал открывать, а позвонил соседям и попросил сказать, что его дома нет, чтобы тихонько пересидеть визит кредиторов.

А во дворе тем временем начался беспредел.

Вначале трое визитеров, не достучавшись, устроились в беседке пить пиво, заявляя, что они-де будут сидеть здесь, сколько им вздумается, ожидая своего должника. Понятно, что семейной паре это не понравилось, жена вспылила и потребовала от непрошенных гостей убираться вон. И тут один из них вскочил, схватил ее за горло и за волосы, повалил на землю и уселся сверху. Он колотил бедную женщину головой о бетонную дорожку, бил куда придется и наконец принялся стаскивать с нее брюки. Все трое «гостей» недвусмысленно заявляли, о том, что дальше собираются делать со своей жертвой.

Муж, разумеется, кинулся оттаскивать потенциального насильника от жены, но второй визитер схватил его за плечи, а третий изо всех сил ударил по голове обрезком трубы. Дело было совсем плохо. Тогда мужчина забежал в дом, схватил там складной ножик (видимо, первое, что под руку попалось). По его словам, это заняло у него не больше десяти секунд. Выбегая из дому, он услышал, как обидчик его жены сказал приятелю: мол, выведи мужика, пускай посмотрит, как они оприходуют его супругу. Тот действительно пошел в дом, столкнулся с мужем на пороге и получил от того удар ножом в грудь, а потом и в руку. Во дворе один нападающий бил его жену, а второй стоял рядом с обрезком трубы. Муж, конечно же, бросился на того, кто мучил его женщину. В руках у него по-прежнему был нож.

Вначале он бил ножом обидчика жены, ударил два раза, тот встал и пошел на него – и получил третий удар. Потом муж оттолкнул обидчика и вынужден был защищаться от третьего, того что с трубой. Тот снова замахнулся железякой, но муж отбил удар, порезав ему руку, и предложил убираться. Непрошенный визитер бросил свой обрезок трубы и выбежал со двора.

Тот из трех товарищей, который собирался вытащить мужа поглядеть на групповое изнасилование, рассказывал на суде, что они-де пришли к приятелю в гости, а на них накинулись муж с женой и начали их выгонят со двора. А они сами ничем им не угрожали. И пиво не пили. А муж вдруг с ножом выскочил из дома и начал кричать, что всех зарежет. Парень с трубой, в свою очередь, рассказывал на суде, что да, они просто в гости пришли, а на них кинулся бешеный сосед с ножом.

Интересная деталь: в компании визитеров был и четвертый человек. Он сидел в машине на улице и ждал приятелей. Из этого понятно, что ни в какие «гости» те не пришли. Он, этот четвертый, пропустил все самое интересное. Увидел только, как из калитки выбежал тот, который махал обрезком трубы (но уже без трубы) и закричал: «Нас тут режут, а ты сидишь!». Потом со двора на улицу вышли двое других: один держался за грудь, а другой (тот, кто избивал женщину) – за живот. Кое-как усевшись в машину, они поехали в больницу. Обидчик женщины ночью умер от ран.

А что же супруги? Когда нападавшие ретировались, муж закрыл калитку и подошел к жене. В руках у него был окровавленный нож, на голове – кровоточащая ссадина от удара трубой (позже выяснилось, что и сотрясение мозга, а на ссадину пришлось накладывать швы). Он попросил жену немедленно вызвать полицию.

Явление мстителя

Через несколько дней после нападения жена написала заявление в полицию о попытке изнасилования. И оно лежало себе… А через восемь месяцев после драмы произошло знаменательное для города событие: из мест не столь отдаленных освободился дядя погибшего, местный криминальный авторитет по прозвищу «Тарзан» (клички в приговоре не было, ее мы нашли в местной прессе). Так совпало, что вскоре после этого муж уехал на заработки в столицу, жена осталась дома с детьми. И тут к ней явился этот крестный отец районного масштаба и потребовал, чтобы женщина забрала из полиции заявление о попытке изнасилования. Он был очень убедителен: обещал вывезти за город убить и закопать, а потом вырезать всю семью. Пистолет показывал в доказательство серьезности намерений.

Перепуганная женщина снова отправилась в полицию, но там, как сказано в приговоре, «У нее не приняли заявление, и никаких мер не приняли».

Он наведывался еще, приставлял женщине к горлу бритву, снова обещал всех зарезать. Как-то раз Тарзан заявился вечером и угрожал пистолетом. Перепуганная жена снова вызвала полицию, та приехала, но… не нашла пистолет и уехала восвояси. Полагаем, «наезды» авторитета были вызваны не только желанием отомстить за племянника: он требовал, чтобы семья продала дом, отдала ему деньги и убралась из города. И да, Тарзан тоже знал соседа несчастной семьи: мы уже говорили, что тот водил очень сомнительные знакомства.

Маленькая деталь: допрошенная в судебном заседании супруга, точнее, уже вдова авторитета говорила, что ничегошеньки не знала о планах мести и не видела у мужа (на момент слушания дела уже покойного) ни пистолетов, ни ножей, ни бритв.

Вернувшись с заработков под новый год, муж своими глазами увидел, что ситуация дрянная. Он даже пытался уладить ее через какого-то своего знакомого с уголовным прошлым, просил его поговорит с авторитетом. Но эти попытки тоже ничем не закончились.

Воткнул нож в горло

Нарыв прорвался в начале февраля 2019-го. Муж с утра ушел по делам, а в дом снова заявился авторитетный Тарзан и потребовал, чтобы глава семьи пришел поговорить, а инече он всех перережет. Жена, конечно же, вызвонила супруга, и тот, рассказывая об этом злополучном дне на суде, признался, что испытал в этот момент панику и отчаяние. Идя домой, он ждал чего угодно. В полицию не обращался – а толку? Она ведь все равно ничего не сделает, проверено неоднократно. Снова-таки на суде он говорил, что жалеет и раскаивается, что не пошел в полицию, однако в тот момент был в таком состоянии, что не мог в полной мере оценить все обстоятельства.

Одним словом, прибежал он домой, позвав по дороге двоих приятелей, однако узнал, что Тарзан ушел, обещав вернуться. Тогда муж сказал жене запереться с детьми в доме, а сам остался ждать во дворе. В сарае он взял самодельный нож, прекрасно зная, что его обидчик обычно имеет при себе пистолет.

Тарзан явился с приятелем, ввалился во двор и сразу начал угрожать: мол, прикончит всю семью. Сказав это он потянулся рукой к карману, и… и тут у мужа, так сказать, сорвало резьбу – он кинулся на обидчика с ножом. Навыков обращения с холодным оружием у него не было, поэтому лупил куда попало. В конце концов воткнул нож в горло обидчику. Убивать, по его словам, не собирался, но потерял контроль над ситуацией.

Женщина оказалась достойной мужа. Услышав крики, она выбежала из дома. Сначала увидела у беседки мертвого авторитета с ножом в горле, а потом – его друга, который бежал в сторону дома с топором в руках. Тогда она треснула его по голове кастрюлей.

Позже на месте происшествия полицейские нашли вдобавок к топору пистолет.

Милая деталь: парень с топором на суде рассказывал, что подвозил своего приятеля Тарзана. Тот зашел во двор, а парень остался. Услышал со двора крики, хотел зайти, но калитка была закрыта. Тогда он испугался, отъехал от дома, вспомнил, что в машине есть топор, хотел вернуться и помочь, но тут его задержали сотрудники полиции и сообщили, что он причастен к убийству.

Оба раза, когда погибли племянник и дядя, полицию вызывали муж с женой.

Состава преступления нет

Закономерный итог – человека, защищавшего свою семью, обвинили в убийстве (ст 115, ч.1 Уголовного кодекса Украины), нанесении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни (ст. 121, ч.2) и легких телесных повреждений (ст. 125, ч.2). Гопники, сопровождавшие погибших, размахивавшие обрезками труб и топорами, проходили в деле в качестве свидетелей. Жены умерших – в качестве потерпевших.

Однако суд (под председательством судьи Ивана Яковенко), приняв во внимание аргументы защитника Тимофея Иосипа, пришел к выводу, что обвинения базируются на неправильной уголовно правовой оценке действий обвиняемого, и в его действиях нет состава преступлений, предусмотренных этими статьями.

…Кстати, недавно Верховный суд, рассматривая еще одно дело о самообороне, пояснил, что превышением пределов необходимой обороной признаются действия, в которых основным мотивом была не защита, а желание расправиться с потерпевшим. Тогда такие действия становятся противоправными и должны расцениваться на общих основаниях.

Мы уже упоминали в начале материала несколько дел о необходимой самообороне и превышении ее пределов. Одним из эталонных оправдательных дел может служить история, произошедшая в Коломые Ивано-Франковской области. В умышленном убийстве был обвинен один гражданин. Ночью к нему в дом вломились, выбив двери с мясом, двое знакомых: женщина, с которой он накануне поссорился, и ее приятель. Накинулись на хозяина дома, избили его, а тот, схватив подвернувшийся под руку кухонный нож, пырнул им женщину. Она умерла в больнице. Суд первой инстанции квалифицировал его действия по статье 118 (умышленное убийство при превышении мер необходимой самообороны) и приговорил к двум годам лишения свободы. Областной апелляционный суд оставил приговор без изменений. А в апреле 2018-го ВС оправдал обвиняемого, отменил решения предыдущих инстанций и закрыл уголовное производство в связи с отсустствием состава преступления.

Обосновывая решение, суд ссылался на Конституцию, в которой провозглашены неприкосновенность личности и жилища. В истории, случившейся в Одесской области, между прочим, обидчики, в общем, тоже посягали на жилище, хоть все события происходили не в доме, а во дворе.

Интересно, что в Ивано-Франковском деле кассационную жалобу подавал не только защитник обвиняемого, но и прокурор – тот требовал переквалифицировать действия со статьи 118 на 115, умышленное убийство. Что-то подсказывает нам, что и в измаильской истории прокуратура вполне может обжаловать оправдательный приговор, поэтому мы будем и дальше следить за этим тоже в своем роде эталонным делом.