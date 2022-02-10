Агрофирмы против Киева: топ-3 самых скандальных объектов

https://racurs.ua/2989-agrofirmy-protiv-kieva-top-3-samyh-skandalnyh-obektov.html

Ракурс

До сих пор «Ракурс» писал о тех делах, связанных с застройками, которые уже завершены. Так, судебное дело о предполагавшейся застройке Протасова Яра в столице, где на месте природного заповедника планировалось возвести несколько небоскребов, может послужить примером благополучного разрешения конфликтной ситуации. Однако только в столице есть масса «горячих» объектов, борьба за которые находится в самом разгаре, и каким будет исход этих сражений, пока сказать трудно.

Если говорить о самых скандальных историях вокруг застроек, то их, конечно же, не три и не пять, а намного больше, поэтому любой «рейтинг скандальности» окажется субъективным. Например, составляя этот, мы ориентировались не только на интерес общественности к объектам предполагаемой застройки. В этих трех делах есть некая общая схема, показывающая, как можно распоряжаться городской землей.

«Троещинские луга»

Речь идет о 375 гектарах заказника, расположенного на окраине Деснянского района столицы. Давайте рассмотрим схему, по которой некое ООО «Новая Украина», принадлежащее предпринимателям из Броваров и Киева, пытается наложить лапу на два участка земли общей стоимостью более 10 миллиардов (!) гривен. В советские времена на этом месте существовал совхоз, реорганизованный позже в сельхозпредприятие «Новая Украина», которому принадлежало право на пользование территорией площадью более 7,5 тысячи гектаров. Предприятие обанкротилось, но на его месте возникло общество с ограниченной ответственностью и с таким же названием, которое сейчас и претендует на землю, хотя ликвидация сельхозпредприятия — это основание для прекращения права пользования землей этого предприятия. Но три года назад ООО при содействии двух высокопоставленных чиновников КГГА и одного нотариуса оформило земельные участки общей площадью 375 гектаров в постоянное пользование, ссылаясь на государственный акт 1981 года. (Между прочим, массив Троещина начали строить только в 1981 году, а первые жильцы заселились в новостройки в 1983-м.)



У города собственные планы на земли бывшего совхоза: там предполагалось, во-первых, построить жилые дома для пострадавших от аферы «Элита-Центра», во-вторых, создать промышленный узел «Киевская бизнес-гавань». Распоряжение о строительстве было подписано еще летом 2013-го, и этот объект мог бы дать до 50 тысяч рабочих мест для жителей района и всего города.

Но основной скандал разгорелся вокруг уже упоминавшихся выше 375 гектаров, разбитых на два участка и зарегистрированных на «Новую Украину». Летом 2020 года Киевсовет вынес решение о создании там ландшафтного заказника «Троещинские луга». Тогда ООО «Новая Украина» подало иск к Киевсовету с требованием это решение отменить.

Киевсовет подал иск об отмене регистрации на ООО тех двух участков, на которых находится заказник. В свою очередь, «Новая Украина» обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, требуя обязать департамент градостроительства и архитектуры КГГА дать разрешение на раздел этих участков на более мелкие. Это дело будет слушаться в ОАСК 10 марта (предыдущее заседание было перенесено).

Идея следующая: предположим, хозяйственный суд, где слушается дело о регистрации участков, вынесет решение не в пользу ООО, — а участков с указанными кадастровыми номерами уже… нет! Они разделены на более мелкие, и кадастровые номера у них совсем другие. Сейчас оба дела — и административное, и хозяйственное — находятся, если можно так сказать, в острой фазе. Хозяйственную часть ООО проиграло в первой инстанции, в апелляционной слушалось9 февраля, а тем временем на подходе административная часть истории.

Напомним, цена вопроса — 10 миллиардов гривен и 375 гектаров природного заказника, принадлежащего киевлянам.

Музей вПирогово

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово — одна из жемчужин Киева. И музей, и земли вокруг него составляют единый ансамбль. Однако территория возлемузея — это не просто красивый ландшафт, но и 240 гектаров земли… пригодной под застройку. Между прочим, территория вокруг музея народной архитектуры имеет статус особо ценных земель историко-культурного назначения. Но странные вещи вокруг них начали происходить еще при мэре Черновецком. В 2007 году Киевсовет вдруг передал земельные участки неким жилищным кооперативам, за которыми, предположительно, стояло Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью (СООО) «Агрокомбинат «Хотивский».

В этом случае на защиту земли от застройщиков встала прокуратура и даже добилась решения в свою пользу, однако СООО каким-то образом успело зарегистрировать эти земли на себя.





Сейчас по поводу земель вокруг Пирогова, разделенных на участки, идет целый ряд судебных дел. Одно из них уже дошло до Кассационного хозяйственного суда. Интересно, что часть других дел застряла в Северном апелляционном хозяйственном суде, и их исход зависит от решения, которое примет высшая судебная инстанция. Последнее заседание по делу достоялось 2 февраля, и суд вынес решение объявить перерыв до 16 февраля. Возможно, этот день станет переломным в истории о музее «Пирогово».

Экопарк на Осокорках

Этот судебно-застроечный скандал только-только набирает обороты, но его схема поразительно похожа на то, что происходит с заказником «Троещинские луга». Есть некая агрофирма «Зодиак», зарегистрировавшая в сентябре прошлого года право на пользование земельным участком площадью 74,4 гектара на Осокорках, где сейчас находится зеленая зона. История с регистрацией всплыла через полтора месяца, и Киевская городская госадминистрация признала, что это самое настоящее рейдерство. «Особо дерзким является то, что это решение вынесено на основе Государственного акта, выданного в 1946 году Исполнительным комитетом Киево-Святошинского районного Совета депутатов трудящих на вечное пользование землей сельскохозяйственной артели имени Ворошилова», — отреагировала в октябре прошлого года пресс-служба КГГА.

Между тем активисты сообщают, что в истории вокруг зеленой зоны на Осокорках возник новый интересный поворот: практически одновременно с тем, как регистрация стала предметом скандала, была создана некая общественная организация, которая боролась за создание экопарка… на территории, вдвое меньшей, чем реальная территория существующей ныне зеленой зоны. И вдобавок большую часть этой территории занимало озеро.

После того, как история получила резонанс, Министерство юстиции отменило регистрацию земли. И тогда агрофирма «Зодиак» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Министерству юстиции, Киевской городской государственной администрации и Киевскому городскому совету о признании противоправным и отмене решения Минюста.

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Пока Фемида на стороне агрофирмы: суд выдал определение об обеспечении иска агрофирмы путем наложения ареста на земельный участок площадью 74,4 гектара. Среди требований было и требование «запрета Киевской городской государственной администрации и Киевскому городскому совету принимать решения и проводить действия по разделению, выделению, передаче в аренду, пользование, продаже, предоставлению документов разрешительного характера, изъятию в целом или части земельного участка площадью 74,4527 га, под кадастровым номером 8000000000:96:001:0040». И суд его удовлетворил. Однако главные сражения за кусок земли на Осокорках еще впереди.

…В наших планах, во-первых, продолжить список самых громких историй, касающихся киевских застроек, а во-вторых, не ограничиваться кратким перечислением скандальных застроек, а по возможности обращаться к подробностям этих резонансных дел, отслеживая их судебную перспективу.