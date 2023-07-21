Вирішення проблеми з водопостачанням півдня країни після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС — це питання національної безпеки

https://racurs.ua/3039-vodogony-s-nasosnymi-stanciyami-bystree-vsego-obespechat-podachu-vody-dlya-uga-strany-uriy-landau.html

Ракурс

Новина про підрив греблі і будівлі Каховської ГЕС, яка сколихнула країну на світанку 6 червня 2023 року, стала однією з найбільш шокуючих за часи російського вторгнення. Каховська ГЕС перебуває в руках окупантів з лютого 2022 року, і весь цей час загроза її підриву була одним із інструментів шантажу не лише України, а й світової спільноти, бо підрив споруд ГЕС міг вплинути на Запорізьку АЕС.

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Але не варто забувати про те, що «водяна війна» велася російськими загарбниками вже не перший рік. Слід враховувати і те, що південні регіони України традиційно мають великі проблеми із забезпеченням водою, а від початку війни, тобто ще з 2014 року, росіяни цілеспрямовано руйнували об’єкти водопостачання. За даними UNICEF, ще до підриву Каховської ГЕС 1,4 млн мешканців українського сходу та півдня не мали доступу до безпечної води. В цілому ж, за даними цієї міжнародної організації, проблеми з водою так чи інакше відчували до 6 мільйонів українців.

Катастрофа, яку спровокували російські загарбники, загострила цю проблему в рази: південь України опинився під загрозою не лише техногенного і екологічного, а й соціального та економічного колапсу.

Аварійні заходи

Зрозуміло, що у перші дні після підриву ГЕС треба було вдаватися до аварійних заходів. До постраждалих регіонів завозили питну воду, Міністерство охорони здоров'я повідомилоі, що кількості таблеток для знезараження води вистачить на багато місяців. Жваво обговорювалися переваги та недоліки різних методів відновлення води – хімічні засоби, використання різних типів фільтрів – від побутових до промислових.

Та головного питання це не вирішувало. Для очищення води треба… щонайменше мати воду. Між тим, наприклад, для великої криворізької агломерації вже виникли серйозні загрози в зв’язку з різким зменшенням водопостачання, при цьому частина агломерації ризикує взагалі залишитися без водопостачання.

Нещодавно голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив виданню «Nikopolnews» про те, що запасів води для постачання у місті і містах-супутниках з криворізької агломерації вистачить лише до середини серпня.

Ще з перших днів після катастрофи жителям Кривого Рогу рекомендували зменшити споживання води майже наполовину. 13 липня інформаційна агенція УНН повідомила, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС рівень водосховища на території Запорізької області вже становить 11,78 метра, що на 2,72 метра нижче норми. «Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону. Рівень води в нижньому б’єфі - 11,78 м, що є нижчим від норми на 2,72 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми», – повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Загалом ця катастрофа спричинить проблеми щонайменше у чотирьох областях України. Потерпати від проблеми водопостачання будуть Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Про Кримський півострів годі й говорити. Навіть за умови якнайшвидшої деокупації кримчани декілька років залишаться без води.

Кардинальний вихід

Які ж найбільш ефективні шляхи існують для вирішення «водної кризи»? З цим запитанням «Ракурс» звернувся до провідного фахівця у галузі будівництва електростанцій та річкових споруд, доктора технічних наук, г оловного радника ПрАТ «Укргідропрект» Юрія Ландау: «Зволікати в жодному разі не можна, слід вирішувати питання негайно.

Зрозуміло, що зараз здійснюються різні термінові заходи – воду завозять машинами, можливо, будуть бурити свердловини для забезпечення питною водою населення, але це тимчасові рішення.

Треба якнайшвидше забезпечити подачу води. Кардинальний вихід – будувати водогони з насосними станціями, іншого шляху нема. Тут є два основних варіанти. Перший – брати воду з Дніпра для подачі води до водозаборів. У свою чергу, треба буде вирішувати, чи вода має піти з Дніпровського водосховища, чи воду забиратимуть прямо з Дніпра нижче водосховища, але головне – це буде саме дніпровська вода.

Інший варіант – для додаткової подачі води до Криворізької агломерації збільшити подачу води з каналу Дніпро-Інгулець. Там є два водосховища – Південне, яке живилося дніпровською водою, яка подавалась каналом Дніпро-Кривий Ріг, і північне Карачунівське, в яке подавалася вода з каналу Дніпро-Інгулець. Власне, ці два водосховища і живлять місто і велику агломерацію навколо нього.

Тож треба забезпечити заповнення Південного водосховища. Буде це зроблено за рахунок дніпровської води з подачею по Каналу Дніпро-Кривий Ріг чи води з каналу Дніпро-Інгулець, інше питання. Головне – конче потрібно, повторюю, швидше почати будувати водогони з насосними станціями. Технічно обидва варіанти можуть бути успішно реалізовані. Але чекати і зволікати з цим питанням не можна в жодному разі, треба прийняти рішення негайно розпочати будівництво водогонів, своєчасно замовити насоси для насосних станцій.

Ці водогони будуть забезпечувати водою до завершення першого етапу відбудови Каховської ГЕС зі створенням тимчасової верхової греблі із заповненням водосховища до позначки 12,7-13 м, при якій працюють водозабори.

Що буде у перспективі з водою у Криму? Є канал з Каховського водосховища, який подавав воду на півострів. Буде водосховище, буде Крим нарешті звільнено– немає проблем!»

Трохи добрих новин

Наостанок все ж хочеться дати кілька обнадійливих новин. На третій день після катастрофи на Каховській ГЕС комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив виділення з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,5 млрд гривень для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів. Нові лінії будуть прокладені по напрямках: Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця – Томаківка.

12 липня у ЗМІ з’явилася новина про те, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України побудує 150-кілометровий водогін до населених пунктів, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив в інтерв'ю Українському радіо голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм.За його словами, водогін спорудять у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Він сприятиме відновленню централізованого водопостачання та забезпечення якісною питною водою жителів Кривого Рогу, Мар’янського, Марганця, Нікополя, Покрова, Томаківки. В цих населених пунктах виникли труднощі із водозабезпеченням через підрив росіянами Каховської ГЕС. Водозабір здійснюватимуть з Інгульця та Дніпра.

Тим часом Олександр Вілкул повідомив, що будівництво 30-кілометрового каналу Інгулець–Південне водосховище для забезпечення водоюмешканців Кривого Рогу вже розпочато.