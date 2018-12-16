Погода в Украине на 17 декабря: в западных областях ожидается снег (КАРТА)

В западных и части центральных областей синоптики прогнозируют снег

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Погода в Украине 17 декабря будет довольно контрастной — в западных и части центральных областей синоптики прогнозируют снег, в остальных регионах — без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Температура ночью по Украине будет в пределах 2−11° мороза, в зависимости от региона.

Холоднее всего будет в Сумской области, где ночью температура воздуха опустится до -9 … — 11°, а днем составит -6 … — 8°.

Теплее всего 17 декабря будет в оккупированном Крыму — от 0 до -2° ночью и +2 … + 4° днем.

Следующие сутки в Киеве пройдут без осадков. Ночью ожидается -7 … -9°, днем — -5 … -7°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение суток ожидается снег. Ночью столбики термометров опустятся до -4 … -6°, днем поднимутся до -1 … -3°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе 17 декабря синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура составит -2 … -4°, днем — -1 … -3°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре синоптики также существенных осадков не обещают. Ночью ожидается -7 … -9°, днем — -3 … -5°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Харькове метеорологи также не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -6 … -8°, днем — -3 … -5°.

Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье в течение суток будет идти снег. Ночью синоптики ожидают -2 … -4°, днем — 0 … 2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 декабря будет довольно неспокойной. Утром ожидается слабая геомагнитная буря, в течение суток — небольшие возмущения.

Напомним, с 18 декабря в Украине ожидается наступление сильных морозов.