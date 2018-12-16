Погода в Україні на 17 грудня: у західних областях очікується сніг (КАРТА)

У західних та частині центральних областей синоптики прогнозують сніг

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Racurs.ua

Погода в Україні 17 грудня буде доволі контрастною — у західних та частині центральних областей синоптики прогнозують сніг, у решті регіонів — без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі по Україні буде в межах 2−11° морозу, залежно від регіону.

Найхолодніше буде в Сумській області, де вночі температура повітря опуститься до -9 … — 11°, а вдень становитиме -6 … — 8°.

Найтепліше 17 грудня буде в окупованому Криму — від 0 до -2° вночі та +2 … +4° вдень.

Наступна доба в Києві мине без істотних опадів. Вночі очікується -7 … -9°, вдень — -5 … -7°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Львові протягом доби очікується сніг. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 … -6°, вдень піднімуться до -1 … -3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі 17 грудня синоптики істотних опадів не прогнозують. Вночі температура становитиме -2 … -4°, вдень — -1 … -3°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі синоптики також істотних опадів не обіцяють. Вночі очікується -7 … -9°, вдень — -3 … -5°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Харкові метеорологи також не прогнозують істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме -6 … -8°, вдень — -3 … -5°.

Вітер східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби йтиме сніг. Вночі синоптики очікують -2 … -4°, вдень — 0 … 2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 17 грудня буде доволі неспокійним. Вранці очікується слабка геомагнітна буря, протягом доби — невеликі збурення.

Нагадаємо, з 18 грудня в Україні очікується настання сильних морозів.