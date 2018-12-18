Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине бойкотируют российские товары. Фото: Центр журналистских расследований

Главные новости за 18 декабря: крымская резолюция Генассамблеи ООН, продление эмбарго на российские товары и начало реформирования Фискальной службы

18 дек 2018, 17:17
999

Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию касательно проблемы милитаризации Крыма, а также частей Азовского и Черного морей. Принятие резолюции означает, что страны ООН поддерживают территориальную целостность Украины и осуждает агрессию Российской Федерации.

В документе ООН призывает РФ немедленно освободить захваченных в плен моряков и вернуть Украине корабли.

Во время сегодняшнего закрытого заседания Кабинета министров было принято решение о начале реформирования Государственной фискальной службы.

ГФС разделят на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Для реорганизации службы создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Кроме того, украинское правительство продлило до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Кроме торгового эмбарго, также будут действовать таможенные ставки на товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше