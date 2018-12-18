Главные новости за 18 декабря: крымская резолюция Генассамблеи ООН, продление эмбарго на российские товары и начало реформирования Фискальной службы

В Украине бойкотируют российские товары. Фото: Центр журналистских расследований

https://racurs.ua/n115811-glavnye-novosti-za-18-dekabrya-krymskaya-rezoluciya-genassamblei-oon-prodlenie-embargo.html

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Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию касательно проблемы милитаризации Крыма, а также частей Азовского и Черного морей. Принятие резолюции означает, что страны ООН поддерживают территориальную целостность Украины и осуждает агрессию Российской Федерации.

В документе ООН призывает РФ немедленно освободить захваченных в плен моряков и вернуть Украине корабли.

Во время сегодняшнего закрытого заседания Кабинета министров было принято решение о начале реформирования Государственной фискальной службы.

ГФС разделят на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Для реорганизации службы создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Кроме того, украинское правительство продлило до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Кроме торгового эмбарго, также будут действовать таможенные ставки на товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины.