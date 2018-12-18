Головні новини за 18 грудня: кримська резолюція Генасамблеї ООН, продовження ембарго на російські товари та початок реформування Фіскальної служби

В Україні бойкотують російські товари. Фото: Центр журналістських розслідувань

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Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію щодо проблеми мілітаризації Криму, а також частин Азовського і Чорного морів. Ухвалення резолюції означає, що світ підтримує територіальну цілісність України та засуджує агресію Російської Федерації.

В документі OOН закликає РФ негайнo звільнити захоплених у полон мoряків та повернути Україні кораблі.

Під час сьогоднішнього закритого засідання Кабінету міністрів було ухвалене рішення про початок реформування Державної фіскальної служби.

ДФС розділять на Державну податкову та Державну митну служби. Для реорганізації служби створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Крім того, український уряд продовжив до 31 грудня 2019 року заборону на ввезення в Україну російських товарів із затвердженого переліку. Окрім торгового ембарго, також діятимуть митні ставки на товари з Росії, які до 2015 року ввозились без мита.