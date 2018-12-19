Адвокат объяснил, почему в Украине дела заканчиваются без обвинительных приговоров

Почему в Украине дела заканчиваются без обвинительных приговоров

https://racurs.ua/n115823-advokat-obyasnil-pochemu-v-ukraine-dela-zakanchivautsya-bez-obvinitelnyh-prigovorov.html

Racurs.ua

У нашей судебной системы зачастую нет ни цели, ни желания установить объективный ход событий. Судьям и обвинителям все равно, для них любой человек априори виновен. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил адвокат Игорь Фомин.

«В какой-то мере я их понимаю. Ведь в наших условиях если обвинитель заявляет, что человек виновен, и не добивается обвинительного приговора — все. Он либо непрофессионал, либо коррупционер — для общественности третьего не дано. Судьи же иногда находятся под таким давлением, что думают о законе в последнюю очередь», — говорит юрист.

По его словам, в нашей судебной системе обвинительные акты, подозрения базируются на надуманных предположениях виновности. Часто излагаемые события и привязка к конкретному лицу разорваны во времени, пространстве и напоминают больше бульварный роман, чем обвинительный акт, который должен быть основан исключительно на доказательствах.

«Главная причина у всех дел, по сути, одна, — объясняет Игорь Фомин. — Произошла революция, власть рухнула, кипел народный гнев из-за большого количества погибших и набатом гремело требование наказать виновных. Воодушевленные предполагаемой победой демократии в Украине, старые европейские демократии, поддерживая нашу страну, наложили санкции на всех подряд, вне зависимости от конкретных уголовных дел. Тогда просто составили и утвердили список виновных. Прошло время и правоохранительной системе был задан вопрос: какие конкретно преступления они совершили? И вот тут понеслось, давай регистрировать какие попало уголовные дела».

Эта ситуация перевернула все с ног на голову, считает адвокат: «Ведь сначала мы должны обнаружить преступление, а потом искать преступников. А у нас были назначены преступники и под них начали, простите за термин, лепить какие попало преступления. Так обвиняющая сторона никогда не выиграет. Я убежден, что ни одно из этих дел не имеет правовой перспективы, по крайней мере, из тех, которые я изучал и в которых участвовал лично».

«У нас уже стало нормой, что перемешано все: право, судебная система и страсти общества, его желания, поспешные оценки, не основанные на фактах и доказательствах. Плюс к этому политика, потому что политики, ощущая желания общественных масс увидеть наказанных, потакают обществу и называют людей виновными еще до приговора. С моей точки зрения, это недопустимо», — подчеркивает он.

«У нас прокурор как сторона обвинения никогда не говорит: я убежден в виновности лица и докажу это суду. С первой минуты уголовного преследования утверждается как безусловный факт, что указанный человек совершил преступление», — отмечает Игорь Фомин.