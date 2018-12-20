На еду, алкоголь и сигареты украинцы тратят более 50% своего месячного дохода

Украинцы стали больше тратить на еду, алкоголь и сигареты. Фото: Scoopnest.com

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Racurs.ua

На еду, алкоголь и сигареты граждане Украины в этом году стали тратить больше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Например, в течение первого полугодия 2018 года ежемесячно украинцы в среднем тратили 8 тыс. 150 грн на еду, спиртные напитки, образование, отдых, а также транспорт.

На питание украинцы отдавали почти половину своего месячного дохода — 48,3%. В прошлом году этот показатель составлял 47,7%.

Если сравнивать статистику расходов на алкогольные напитки и сигареты, то здесь тоже произошли изменения: в 2017 году на алкоголь уходило 1,1% от прибыли, а в 2018-м — 1,2%. На никотиновые изделия в прошлом году тратили 1,9% дохода, а в текущем году — 2,1%.

На оплату других товаров и услуг в месяц у среднестатистического гражданина идет 40,9% дохода.

Ранее сообщалось, что украинцы имеют миллиардные долги по счетам за «коммуналку».