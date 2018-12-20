На їжу, алкоголь та цигарки українці витрачають понад 50% свого місячного доходу

Українці стали більше витрачати на їжу, алкоголь і сигарети. Фото: Scoopnest.com

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На їжу, алкоголь і цигарки громадяни України цьогоріч стали витрачати більше коштів, ніж торік. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної служби статистики України (Держстат).

Наприклад, упродовж першого півріччя 2018 року щомісяця українці у середньому витрачали 8 тис. 150 грн на їжу, спиртні напої, освіту, відпочинок, а також транспорт.

На харчування українці віддавали майже половину свого місячного доходу — 48,3%. Торік же цей показник складав 47,7%.

Якщо порівнювати статистику витрат на алкогольні напої та цигарки, то тут теж відбулися зміни: у 2017 році на алкоголь йшло 1,1% від прибутку, а в 2018-му — 1,2%. На нікотинові вироби торік витрачали 1,9% доходу, а в поточному році — 2,1%.

На оплату інших товарів і послуг на місяць у середньостатистичного громадянина йде 40,9% доходу.

Раніше повідомлялося, що українці мають мільярдні борги за «комуналку».