Новый посол Польши в Украине: президент назвал главного кандидата

Новый посол Польши в Украине

https://racurs.ua/n116015-novyy-posol-polshi-v-ukraine-prezident-nazval-glavnogo-kandidata.html

Racurs.ua

Новым послом Польши в Украине может стать заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает его пресс-центр.

Дуда подчеркнул, что предлагает Цихоцкого на эту должность именно из-за «жаркого периода» президентской кампании в Украине.

Он отметил, что назначение Цихоцкого на эту должность усилит политическое представительство Министерства иностранных дел (МИД) Польши в Украине, а также укрепит отношения двух государств.

Цихоцкий является историком по образованию. Он работал аналитиком в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015—2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, затем в Варшаве работал на должности советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД Польши, где отвечает за восточную политику государства.

Министр иностранных дел Польши также поддержал эту инициативу и предложил кандидатуру Цихоцкого на должность посла Польши в Украине.

Напомним, что Польша уволила своего посла в Украине Яна Пекло. Президент Польши назвал причины его увольнения.