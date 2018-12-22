Новий посол Польщі в Україні: президент назвав головного кандидата

Новий посол Польщі в Україні

https://racurs.ua/ua/n116015-novyy-posol-polschi-v-ukrayini-prezydent-nazvav-golovnogo-kandydata.html

Racurs.ua

Новим послом Польщі в Україні може стати заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. Про це сьогодні, 22 грудня, заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає його прес-центр.

Дуда наголосив, що пропонує Ціхоцького на цю посаду саме через «спекотний час» президентської кампанії в Україні.

Він наголосив, що призначення Ціхоцького на цю посаду посилить політичне представництво Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі в Україні, а також зміцнить відносини обох держав.

Ціхоцький є істориком за освітою. Він працював аналітиком у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015−2016 роках був співробітником посольства Польщі в Москві, потім у Варшаві працював на посаді радника голови Служби розвідки. З 2017 року працює в МЗС Польщі, де відповідає за східну політику держави.

Міністр закордонних справ Польщі також підтримав цю ініціативу та запропонував кандидатуру Ціхоцького на посаду посла Польщі в Україні.

Нагадаємо, що Польща звільнила свого посла в Україні Яна Пєкло. Президент Польщі назвав причини його звільнення.