Цунами в Индонезии унесло жизни более 160-ти человек (ФОТО)

Последствия цунами, фото: Al Jazeera

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Жертвами цунами в Индонезии, спровоцированного вчера вечером извержением вулкана Кракатау, стали уже по меньшей мере 168 человек, еще 745 получили ранения.

Появление цунами, вероятно, вызвали подводные оползни. Об этом сообщает «BBC Украина» со ссылкой на сообщения властей страны.

Вероятно, окончательное число жертв будет еще большим, предупреждение об опасности цунами не объявлялось.

В результате стихийного бедствия пострадали территории островов Ява и Суматра, расположенные на побережье Зондского залива. В частности, местные власти заявляют о сотнях сильно поврежденных домов. Тысячи местных жителей были вынуждены эвакуироваться на участки местности, которые более высоко расположены над уровнем моря.

МИД Украины призывает воздерживаться от посещения индонезийских провинций Лампунг и Бантен, пострадавших в результате этого стихийного бедствия. В частности, на побережье провинции Бантен расположен популярный курортный город Аньер.

Вулкан Кракатау известен своим печальным следом в истории человечества. Так, катастрофическое извержение вулкана в 1883 году уничтожило большую часть одноименного острова и унесло жизни более 36 тыс. человек.

Извержение этого вулкана в VI в. н. е. считают одной из причин, почему 536 год стал худшим в истории человечества.