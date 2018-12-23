Цунамі в Індонезії забрало життя понад 160-ти людей (ФОТО, ВІДЕО)

Наслідки цунамі, фото: Al Jazeera

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Жертвами цунамі в Індонезії, спровокованого вчора ввечері виверженням вулкану Кракатау, стали вже щонайменше 168 людей, ще 745 отримали поранення.

Появу цунамі, ймовірно, спричинили підводні зсуви. Про це інформує «BBC Україна» з посиланням на повідомлення влади країни.

Ймовірно, остаточна кількість жертв буде ще більшою, попередження про небезпеку цунамі не оголошувалося.

Внаслідок стихійного лиха постраждали території островів Ява та Суматра, розташовані на узбережжі Зондської затоки. Зокрема, місцева влада заявляє про сотні сильно пошкоджених будинків. Тисячі місцевих жителів були змушені евакуюватися на ділянки місцевості, більш високо розташовані над рівнем моря.

МЗС України закликає утримуватися від відвідування індонезійських провінцій Лампунг та Бантен, які постраждали внаслідок цього стихійного лиха. Зокрема, на узбережжі провінції Бантен розташоване популярне курортне місто Аньєр.

Вулкан Кракатау відомий своїм сумним слідом в історії. Так, катастрофічне виверження вулкану в 1883 році знищило більшу частину однойменного острова та забрало життя понад 36 тис. людей.

Виверження цього вулкану у VI ст. н. е. вважають однією з причин, чому 536 рік став найгіршим в історії людства.