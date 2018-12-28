Пострадавшая от наезда спецтехники на курорте Драгобрат находится на обезболивающих и ожидает нескольких операций

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Ратрак на трассе, фото — MoveYourAss
Пострадавшая от наезда спецтехники на курорте Драгобрат находится на обезболивающих и ожидает нескольких операцийhttps://racurs.ua/n116218-postradavshaya-ot-naezda-spectehniki-na-kurorte-dragobrat-nahoditsya-na-obezbolivauschih-i-ojidaet.htmlRacurs.ua
Туристка, пострадавшая от наезда спецтехники на горнолыжном курорте Драгобрат, находится на обезболивающих и ожидает нескольких операций.
«Состояние Татьяны стабильное, она на обезболивающих, у нее впереди несколько операций», — сообщили «Ракурсу» друзья пострадавшей.
Угрозы жизни туристки нет. Сейчас друзья пытаются провести медицинскую экспертизу, которая покажет сдавливающий характер травм.
Кроме травм головы, у девушки обнаружили повреждения нервного пучка левого плечевого сустава.
«Левая рука Татьяны чувствует, но не функционирует. У нее тошнота и другие симптомы сотрясения мозга», — рассказали друзья пострадавшего.
Напомним, что трагедия произошла на курорте Драгобрат в Закарпатской области. Ратрак наехал на туристку, которая спускалась по склону.
Машина расчищала горнолыжную трассу, а туристка в это время снимала сноуборд. Ратрак неожиданно начал сдавать назад.
Девушка получила сложный перелом челюсти, существенные травмы головы, многочисленные ушибы по всему телу. У нее нарушена подвижность рук и ног.
Пострадавшую отвезли в реанимацию Института нейрохирургии в Киеве.
Владелец техники объяснил, что туристка каталась в неположенном месте и сама врезалась в машину. Правоохранители начали досудебное расследование.