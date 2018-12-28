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Ракурс
Ратрак на трассе, фото — MoveYourAss

Пострадавшая от наезда спецтехники на курорте Драгобрат находится на обезболивающих и ожидает нескольких операций

28 дек 2018, 10:36
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Туристка, пострадавшая от наезда спецтехники на горнолыжном курорте Драгобрат, находится на обезболивающих и ожидает нескольких операций.

«Состояние Татьяны стабильное, она на обезболивающих, у нее впереди несколько операций», — сообщили «Ракурсу» друзья пострадавшей.

Угрозы жизни туристки нет. Сейчас друзья пытаются провести медицинскую экспертизу, которая покажет сдавливающий характер травм.

Кроме травм головы, у девушки обнаружили повреждения нервного пучка левого плечевого сустава.

«Левая рука Татьяны чувствует, но не функционирует. У нее тошнота и другие симптомы сотрясения мозга», — рассказали друзья пострадавшего.

Напомним, что трагедия произошла на курорте Драгобрат в Закарпатской области. Ратрак наехал на туристку, которая спускалась по склону.

Машина расчищала горнолыжную трассу, а туристка в это время снимала сноуборд. Ратрак неожиданно начал сдавать назад.

Девушка получила сложный перелом челюсти, существенные травмы головы, многочисленные ушибы по всему телу. У нее нарушена подвижность рук и ног.

Пострадавшую отвезли в реанимацию Института нейрохирургии в Киеве.

Владелец техники объяснил, что туристка каталась в неположенном месте и сама врезалась в машину. Правоохранители начали досудебное расследование.

Источник: Ракурс


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