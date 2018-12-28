Постраждала від наїзду спецтехніки на курорті Драгобрат перебуває на знеболювальних й очікує декількох операцій

Ратрак на трасі, фото — MoveYourAss

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Racurs.ua

Туристка, яка постраждала від наїзду спецтехніки на гірськолижному курорті Драгобрат, перебуває на знеболювальних й очікує декількох операцій.

«Стан Тетяни стабільний, вона на знеболювальних, в неї попереду декілька операцій», — повідомили «Ракурсу» друзі постраждалої.

Загрози її життю немає. Наразі друзі намагаються провести медичну експертизу, яка засвідчить здавлювальний характер травм.

Окрім травм голови, у дівчини виявили пошкодження нервового пучка лівого плечового суглобу.

«Ліва рука Тетяни відчуває, але не функціонує. У неї нудота та інші симптоми струсу мозку», — розповіли друзі постраждалої.

Нагадаємо, що трагедія сталася на курорті Драгобрат у Закарпатській області. Ратрак наїхав на туристку, яка спускалася по схилу.

Машина розчищала гірськолижну трасу, а туристка в цей час знімала сноуборд. Ратрак неочікувано почав здавати назад.

Дівчина отримала складний перелом щелепи, суттєві травми голови, численні забої по всьому тілу. У неї порушена рухливість рук і ніг.

Постраждалу відвезли у реанімацію Інституту нейрохірургії в Києві.

Власник техніки пояснив, що туристка каталася у недозволеному місці й сама врізалася в машину. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.