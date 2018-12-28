«Сбербанку» приготовиться: НБУ обнародовал план проверок банков в 2019 году (ИНФОГРАФИКА)

«Сбербанк» – первый в списке банков, которые НБУ проверит в 2019 году, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/n116244-sberbanku-prigotovitsya-nbu-obnarodoval-plan-proverok-bankov-v-2019-godu-infografika.html

Racurs.ua

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в 2019 году осуществить плановую проверку 51-го банка.

О плановых проверках банки будут предупреждать как минимум за 20 дней до их осуществления, сообщает пресс-служба НБУ.

Первым в списке учреждений, которые НБУ будет проверять в 2019 году, указан АО «Сбербанк» — дочерний банк известного российского госбанка и один из крупнейших по общим активам в Украине.

Что касается других ведущих украинских банков, то проверку «Ощадбанка», «ПриватБанка», «Укрэксимбанка», ПУМБ и «Альфа-Банка» проведут в третьем квартале.

«Райффайзен Банк Аваль» и «УкрСиббанк» будут проверять в четвертом квартале.

Соответствующий план проверок правление НБУ утвердило 22 декабря.

Отмечается, что Нацбанк, в случае необходимости, также будет осуществлять внеплановые проверки.

В 2018 году НБУ осуществил 25 плановых и 21 внеплановую проверки.

Напомним, недавно НБУ решил ликвидировать в Украине российский ВТБ БАНК, который в ноябре отнесли к категории несостоятельных.

21 декабря Фонд гарантирования вкладов начал выплачивать средства вкладчикам банка в пределах гарантированных 200 тыс. грн на одного клиента учреждения. Общая сумма запланированных возмещений составляет 942,7 млн грн.