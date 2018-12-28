«Сбербанку» приготуватися: НБУ оприлюднив план перевірок банків у 2019 році (ІНФОГРАФІКА)

«Сбербанк» – перший у переліку банків, які НБУ перевірить у 2019 році, фото: «Коммерсант»

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Національний банк України (НБУ) планує в 2019 році здійснити планову перевірку 51-го банку.

Про планові перевірки банки попереджатимуть щонайменше за 20 днів до їх здійснення, інформує прес-служба НБУ.

Першою в переліку установ, які НБУ перевірятиме в 2019 році, вказаний АТ «Сбербанк» — дочірній банк відомого російського держбанку і один із найбільших за загальними активами в України.

Щодо інших провідних українських банків, то перевірку «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Укрексімбанку», ПУМБ та «Альфа-Банку» здійснять у третьому кварталі.

«Райффайзен Банк Аваль» та «Укрсиббанк» перевірятимуть у четвертому кварталі.

Відповідний план перевірок правління НБУ затвердило 22 грудня.

Зазначається, що Нацбанку, у разі необхідності, також здійснюватиме позапланові перевірки.

У 2018 році НБУ здійснив 25 планових та 21 позапланову перевірки.

Нагадаємо, нещодавно НБУ вирішив ліквідувати в Україні російський ВТБ БАНК, який у листопаді віднесли до категорії неспроможних.

21 грудня Фонд гарантування вкладів почав виплачувати кошти вкладникам банку в межах гарантованих 200 тис. грн на одного клієнта установи. Загальна сума запланованих відшкодувань становить 942,7 млн грн.