Убили и съели: подозреваемых в каннибализме харьковчан признали вменяемыми. Фото:

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Харьковских каннибалов, которые готовили и ели мясо убитого ими человека, признали психически вменяемыми.

Убийство произошло еще в октябре дома у подозреваемых в Харькове. Отец и сын порезали тело жертвы и вытащили часть внутренних органов, которые готовили и ели, сообщил сегодня журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Часть человечины подозреваемые хранили в холодильнике, голову убитого — в пакете на балконе, а останки выбросили в мусор.

Обезглавленный труп был найден в Салтовском районе города. Согласно результатам экспертизы найденных останков, на теле мужчины отсутствовали участки кожи и мышц в области грудной клетки, живота, спины, бедер и голеней. Также отсутствовали некоторые органы. При этом, как отметили эксперты, края ран были ровными, а надрезы даже обрабатывались.

Как ранее сообщал «Ракурс», у матери, подозреваемой в утоплении своих детей в киевском озере, экспертиза обнаружила психическое заболевание.