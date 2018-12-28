Убили і з'їли: підозрюваних у канібалізмі харків'ян визнали осудними. Фото: Первый запорожский

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Харківських канібалів, які готували та їли м’ясо вбитого ними чоловіка, визнано психічно осудними.

Убивство сталося ще в жовтні вдома в підозрюваних у Харкові. Батько та син порізали тіло жертви і дістали частину внутрішніх органів, які готували і їли, повідомив сьогодні журналістам начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех.

Частину людського м’яса підозрювані тримали у холодильнику, голову вбитого — у пакеті на балконі, а решту останків викинули у сміття.

Обезголовлений труп було знайдено в Салтівському районі міста. Згідно з результатами експертизи знайдених останків, на тілі чоловіка були відсутні ділянки шкіри і м’язів в області грудної клітини, живота, спини, стегон і гомілок. Також були відсутні деякі органи. При цьому, як відзначили експерти, краї ран були рівними, а надрізи навіть оброблялися.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у матері, підозрюваної в утопленні своїх дітей у київському озері, експертиза виявила психічне захворювання.