Новый поезд на Донбасс уже назначен: «Укрзализныця» обнародовала расписание

Новый поезд Донбасс

https://racurs.ua/n116461-novyy-poezd-donbass-uje-naznachen-ukrzaliznycya-obnarodovala-raspisanie.html

Racurs.ua

«Укрзализныця» расширяет железнодорожное сообщение Донбасса с другими регионами Украины. С 18 января назначили новый поезд № 205/206 Покровск—Харьков. Курсировать он будет по пятницам и воскресеньям, сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Из Покровска поезд будет выезжать в 9.20, прибытие в Харьков — в 14.49. Из Харькова он будет выезжать в 16.35 и прибывать в Покровск в 22.01.

На своем пути поезд будет делать остановки на таких станциях: Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

Как сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов, график поезда разработали таким образом, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересаживаться на поезда, следующие в другие регионы Украины. Например, на поезда в Киев, Львов, Одессу, Херсон, Новоалексеевку.

В новом графике движения поездов на 2019 год «Укрзализныця» усовершенствовала сообщение между восточной и западной Украиной. С 9 декабря также назначили новый поезд № 20/19 Киев— Лисичанск и продлили маршрут поезда № 142/141 Львов—Киев до Бахмута.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» отчиталась об итогах инспекции в поезде Рахов—Киев, в котором пассажирке раздробило таз.