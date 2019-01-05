Ющенко рассказал, почему Украина не получила томос во времена его президентства

Виктор Ющенко (в центре), фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116493-uschenko-rasskazal-pochemu-ukraina-ne-poluchila-tomos-vo-vremena-ego-prezidentstva.html

Racurs.ua

Третий президент Украины Виктор Ющенко после сегодняшнего молебеня в Стамбуле по поводу подписания томоса об автокефалии украинской церкви рассказал, почему этого не произошло еще во время его президентского срока.

По словам Ющенко, еще в 2008 году были подготовлены необходимые документы, однако Вселенский патриархат попросил «поставить на паузу» этот вопрос на два года — до времени завершения Вселенского собора, чтобы в дальнейшем решить его в соответствии с процедурой. Об этом сообщают УНН.

По словам Ющенко, еще тогда были собраны необходимые документы, в частности подписи руководителей обеих церквей.

«Собственно говоря, сегодня на базе этих документов — свершилось», — отметил экс-президент.

Сегодня в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины (ПЦУ). Его передача руководителю ПЦУ митрополиту Епифанию запланирована на 6 декабря.

После рождественской литургии 7 января этот документ выставят в храме Святой Софии в Киеве. В Малой Софии его можно будет увидеть каждый день в период с восьми до 18-ти часов.

Напомним, оригинал томоса выполнен на пергаменте. Вчера его доставил в резиденцию Константинопольского патриарха известный каллиграф и иконописец с Афона иеромонах Лука.