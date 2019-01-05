Ющенко розповів, чому Україна не отримала томос за часів його президентства

Віктор Ющенко (в центрі), фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116493-uschenko-rozpoviv-chomu-ukrayina-ne-otrymala-tomos-za-chasiv-yogo-prezydentstva.html

Racurs.ua

Третій президент України Віктор Ющенко після сьогоднішнього молебню в Стамбулі з приводу підписання томосу про автокефалію української церкви розповів, чому цього не сталося ще під час його президентського терміну.

За словами Ющенка, ще в 2008 році були підготовані необхідні документи, проте Вселенський патріархат попросив «поставити на паузу» це питання на два роки — до часу завершення Вселенського собору, щоб надалі вирішити його згідно з процедурою. Про це повідомляють УНН.

За словами Ющенка, ще тоді були зібрані необхідні документи, зокрема підписи очільників обох церков.

«Власне кажучи, сьогодні на базі цих документів — здійснилося», — наголосив екс-президент.

Сьогодні в Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій підписав томос для Православної церкви України (ПЦУ). Його передача очільникові ПЦУ митрополитові Епіфанію запланована на 6 грудня.

Після різдвяної літургії 7 січня цей документ виставлять у храмі Святої Софії в Києві. У Малій Софії його можна буде побачити кожного дня у період з восьмої до 18-ї години.

Нагадаємо, оригінал томосу виконано на пергаменті. Вчора його доставив до резиденції Константинопольського патріарха відомий каліграф та іконописець із Афону ієромонах Лука.