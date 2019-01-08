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Ракурс
Полицейские врезались в грузовик «Киевавтодора» при преследовании Land Cruiser. Фото: wikimedia.org

Погоня в Киеве: полицейские влетели в грузовик «Укравтодора», преследуя Land Cruiser (ФОТО, ВИДЕО)

8 янв 2019, 15:55
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ДТП с полицейскими произошло сегодня в Киеве. Возле перекрестка бульвара Дружбы народов и улицы Кургановской, полицейские, преследовавшие Land Cruiser (Лэнд Крузер), врезались в грузовик «Киевавтодора».

Водитель грузовика, который доставил бригаду по уборке снега, остановился, чтобы высадить уборщиков. Спустя несколько секунд в газель «Укравтодора» врезался автомобиль с полицейскими, передает «Информатор».

По словам полицейских, авария произошла из-за того, что они не сразу увидели припарковавшуюся «Газель» и не успели вовремя остановиться. В результате столкновения, серьезно пострадала машина полицейских: треснуло лобовое стекло, поврежден капот. У грузовика «Укравтодора» помят номерной знак.

Отметим, что водитель внедорожника, которого преследовали полицейские, остановился на обочине за перекрестком. Полицейские провели проверку документов после оформления собственного ДТП.

Полицейские врезались в грузовик «Киевавтодора» при преследовании Land Cruiser. Фото: Информатор

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале декабря 2018 года в Киеве произошло ДТП с полицейскими. Автомобиль патрульных полицейских вылетел на тротуар.


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