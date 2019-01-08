Гонитва в Києві: поліцейські влетіли у вантажівку «Укравтодору», переслідуючи Land Cruiser (ФОТО, ВІДЕО)

Поліцейські влетіли в вантажівку «Київавтодору» при переслідуванні Land Cruiser. Фото: wikimedia.org

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ДТП з поліцейськими сталася сьогодні в Києві. Поблизу перехрестя бульвару Дружби народів і вулиці Курганівської, поліцейські, що переслідували Land Cruiser (Ленд Крузер), влетіли у вантажівку «Київавтодору».

Водій вантажівки, який доставив бригаду з прибирання снігу, зупинився, щоб висадити прибиральників. Через кілька секунд у газель «Укравтодору» влетів автомобіль з поліцейськими, передає «Інформатор».

За словами поліцейських, аварія сталася через те, що вони не відразу побачили припарковану газель, і не встигли вчасно зупинитися. Внаслідок зіткнення серйозно постраждала машина поліцейських: тріснуло лобове скло і пошкоджено капот. У вантажівки «Укравтодору» пом’ятий номерний знак.

Зауважимо, що водій позашляховика, якого переслідували поліцейські, зупинився на узбіччі за перехрестям. Поліцейські провели перевірку документів після оформлення власної ДТП.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку грудня 2018 року в Києві сталася ДТП з поліцейськими. Автомобіль патрульних вилетів на тротуар.