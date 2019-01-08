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Ракурс
Поліцейські влетіли в вантажівку «Київавтодору» при переслідуванні Land Cruiser. Фото: wikimedia.org

Гонитва в Києві: поліцейські влетіли у вантажівку «Укравтодору», переслідуючи Land Cruiser (ФОТО, ВІДЕО)

8 січ 2019, 15:55
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ДТП з поліцейськими сталася сьогодні в Києві. Поблизу перехрестя бульвару Дружби народів і вулиці Курганівської, поліцейські, що переслідували Land Cruiser (Ленд Крузер), влетіли у вантажівку «Київавтодору».

Водій вантажівки, який доставив бригаду з прибирання снігу, зупинився, щоб висадити прибиральників. Через кілька секунд у газель «Укравтодору» влетів автомобіль з поліцейськими, передає «Інформатор».

За словами поліцейських, аварія сталася через те, що вони не відразу побачили припарковану газель, і не встигли вчасно зупинитися. Внаслідок зіткнення серйозно постраждала машина поліцейських: тріснуло лобове скло і пошкоджено капот. У вантажівки «Укравтодору» пом’ятий номерний знак.

Зауважимо, що водій позашляховика, якого переслідували поліцейські, зупинився на узбіччі за перехрестям. Поліцейські провели перевірку документів після оформлення власної ДТП.

Поліцейські врізалися в вантажівку «Київавтодору» при переслідуванні Land Cruiser. Фото: Иформатор

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку грудня 2018 року в Києві сталася ДТП з поліцейськими. Автомобіль патрульних вилетів на тротуар.


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