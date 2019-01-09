Катастрофа грузового судна в Черном море: идентифицированы тела двух погибших украинцев

Судно Volgo-Balt 214 затонуло в Черном море утром 7 января, фото: ImgCop.com

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В Турции идентифицировали тела двух украинских моряков из экипажа грузового судна Volgo-Balt 214, затонувшего утром 7 января у черноморского побережья Турции.

Спасатели достали тела двух погибших моряков только вчера. Об этом сообщил на своей странице в Твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Близким погибших граждан Украины сообщили. Спасательная операция продолжается», — отмечает посол.

Судно Volgo-Balt 214 затонуло в 120 км от побережья турецкой провинции Самсун. Причиной инцидента уцелевшие моряки называют сложные погодные условия, а именно — большие волны. По их словам, корабль затонул очень быстро, поэтому не все моряки успели надеть спасательные жилеты и термокостюмы.

На борту находились 13 членов экипажа, из них 11 — граждане Украины.

Вчера Сибига сообщал, что турецкие медики планируют утром в четверг выписать из больницы всех семерых уцелевших моряков. После этого их доставят в Анкару для решения вопроса с документами. Впоследствии моряков вернут в Украину.

Напомним, судно Volgo-Balt 214 могло осуществлять перевозки угля, добытого на оккупированной части Донбасса.