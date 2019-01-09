Катастрофа вантажного судна в Чорному морі: ідентифіковано тіла двох загиблих українців

Судно Volgo-Balt 214 затонуло в Чорному морі вранці 7 січня, фото: ImgCop.com

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У Туреччині ідентифікували тіла двох загиблих українських моряків з екіпажу вантажного судна Volgo-Balt 214, яке затонуло вранці 7 січня біля чорноморського узбережжя Туреччини.

Рятувальники дістали тіла цих двох загиблих моряків тільки вчора. Про це повідомив на своїй сторінці в Твіттері посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Близькі загиблих громадян України повідомлені. Рятувальна операція триває", — зазначає посол.

Судно Volgo-Balt 214 затонуло за 120 км від узбережжя турецької провінції Самсун. Причиною інциденту вцілілі моряки називають складні погодні умови, а саме — великі хвилі. За їхніми словами, корабель затонув дуже швидко, тому не всі моряки встигли вдіти рятувальні жилети та термокостюми.

На борту перебували 13 членів екіпажу, з них 11 — громадяни України.

Вчора Сибіга повідомляв, що турецькі медики планують вранці у четвер виписати з лікарні усіх сімох вцілілих моряків. Після цього їх доставлять до Анкари для вирішення питання з документами. Згодом моряків повернуть до України.

Нагадаємо, судно Volgo-Balt 214 могло здійснювати перевезення вугілля, добутого на окупованій частині Донбасу.