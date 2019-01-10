Вызов семейного врача на дом: Супрун объяснила, как действовать. Фото: Корупція.Інфо

https://racurs.ua/n116653-vyzov-semeynogo-vracha-na-dom-suprun-obyasnila-kak-deystvovat.html

Racurs.ua

Семейного врача можно вызвать на дом в случае существования такой договоренности между пациентом и врачом.

Все вопросы по вызову семейного врача на дом пациенты могут лично решать с доктором, с которым они подписали декларацию, сообщила журналистам перед заседанием правительства и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передают УНН.

По словам Супрун, Минздрав не запрещает пациентам вызывать семейного врача на дом, не существует и приказов ведомства, которыми это запрещалось бы делать. При наличии симптомов болезни, пациент должен самостоятельно обратиться к семейному врачу, и решить приедет ли медик к больному, или же лучше обратиться в скорую помощь.

Обращаться к врачу нужно сразу в случае повышения температуры до 39 градусов, проблем с дыхательными путями. Самолечение может привести к осложнению болезни, напомнила Супрун.

Как ранее сообщал «Ракурс», за первую неделю 2019 года в Ровенской области от инфекционных болезней умерли двое: 16-летняя девушка и 49-летний мужчина.