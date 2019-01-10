Виклик сімейного лікаря додому: Супрун пояснила, як діяти. Фото: Корупція.Інфо

https://racurs.ua/ua/n116653-vyklyk-simeynogo-likarya-dodomu-suprun-poyasnyla-yak-diyaty.html

Racurs.ua

Сімейного лікаря можна викликати додому у разі існування такої домовленості між пацієнтом та лікарем.

Усі питання щодо виклику сімейного лікаря додому пацієнти можуть особисто вирішувати з медиком, з яким вони підписали декларацію, повідомила журналістам перед засіданням уряду в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передають УНН.

За словами Супрун, МОЗ не забороняє пацієнтам викликати сімейного лікаря додому, не існує наказів відомства, якими це заборонялось би робити. При наявності симптомів хвороби, пацієнт має самостійно звернутися до сімейного лікаря, і вирішити чи медик приїде до хворого, чи краще телефонувати у швидку допомогу.

Звертатися до лікаря потрібно одразу у випадку підвищення температури до 39 градусів, проблем із дихальними шляхами. Самолікування може призвести до ускладнення хвороби, нагадала Супрун.

Як раніше повідомляв «Ракурс», за перший тиждень 2019 року у Рівненській області від інфекційних хвороб померло дві людини: 16-річна дівчина та 49-річний чоловік.