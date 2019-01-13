На Волыни не пустили в храм священников Московского патриархата

https://racurs.ua/n116755-na-volyni-ne-pustili-v-hram-svyaschennikov-moskovskogo-patriarhata.html

Racurs.ua

В селе Красноволя Маневицкого района Волынской области люди не пустили в Свято-Михайловский храм епископа бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Нафанаила и других священников. Они объяснили свой поступок тем, что вся община перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сегодня, 13 января, сообщил в Facebook глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.

Он рассказал, что епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками приехал в поселок, вероятно, чтобы показать местным жителям, что никакого перехода к ПЦУ не было. Но люди не пустили их в храм.

«Последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась», — написал Линдюк.

Также он отметил, что препятствовать людям молиться в церкви, принадлежащей Московскому патриархату, никто не будет. Но они должны понимать, что эта церковь имеет свой центр управления в Москве.