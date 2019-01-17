Дело Вышинского по сути будет рассматривать один из судов Киева

Кирилл Вышинский, фото: «Sputnik Казахстан»

https://racurs.ua/n116952-delo-vyshinskogo-po-suti-budet-rassmatrivat-odin-iz-sudov-kieva.html

Racurs.ua

Дело обвиняемого в государственной измене главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского по сути будет рассматривать один из районных судов Киева.

Об этом во время сегодняшнего заседания Херсонского областного суда, который рассматривал ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Вышинского, заявил представитель прокуратуры автономной республики Крым Валерий Хара, сообщает «Укринформ».

Впоследствии эту информацию подтвердил один из адвокатов Вышинского — Игорь Мокин.

Срок предварительного расследования по делу Вышинского завершается 16 февраля.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему инкриминируют государственную измену и подрывную антиукраинскую деятельность. Во время обысков у него нашли российский паспорт, а также государственные награды РФ. Среди них, в частности, медаль «За возвращение Крыма», которую РФ вручает лицам, задействованным в оккупации украинского полуострова и оправдании российской агрессии.

Напомним, сегодня Херсонский городской суд продлил срок действия избранной Вышинскому меры пресечения на один месяц — до 16 февраля.