Справу Вишинського по суті розглядатиме один із судів Києва

Кирило Вишинський, фото: «Sputnik Казахстан»

https://racurs.ua/ua/n116952-spravu-vyshynskogo-po-suti-rozglyadatyme-odyn-iz-sudiv-kyieva.html

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Справу обвинувачуваного в державній зраді головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського по суті розглядатиме один із районних судів Києва.

Про це під час сьогоднішнього засідання Херсонського обласного суду, який розглядав клопотання слідства щодо продовження терміну тримання під вартою Вишинського, заявив представник прокуратури автономної республіки Крим Валерій Хараїм, повідомляє «Укрінформ».

Згодом цю інформацію підтвердив один із адвокатів Вишинського — Ігор Мокін.

Строк досудового розслідування у справі Вишинського завершується 16 лютого.

Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Йому інкримінують державну зраду та підривну антиукраїнську діяльність. Під час обшуків у нього знайшли російський паспорт, а також державні нагороди РФ. Серед них, зокрема, медаль «За повернення Криму», яку РФ вручає особам, котрі були задіяні в процесі окупації українського півострова та виправдання російської агресії.

Нагадаємо, сьогодні Херсонський міський суд продовжив термін дії обраного Вишинському запобіжного заходу на один місяць — до 16 лютого.