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Ракурс
Мелания Трамп, фото — Elle

Мелания Трамп выставила в Твиттер романтическое фото с мужем в годовщину его инаугурации (ФОТО)

20 янв 2019, 20:46
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Мелания Трамп, жена американского президента Дональда Трампа, оригинально поздравила Америку со второй годовщиной инаугурации своего мужа.

Первая леди США 20 января обнародовала в Твиттер романтическое фото с Дональдом. На нем супруги Трамп танцуют на площадке, украшенной огромным гербом США.

Мелания и Дональд Трамп, фото — Твиттер

«Это были незабываемые два года в Белом доме. Я с гордостью служу этой великой нации», — подписала Мелания это фото.

Мелания и Дональд познакомились в 2004 году и поженились 22 января 2005 года. Инаугурация Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов состоялась 20 января 2017 года.

Напомним, что 48-летняя первая леди США попала в пятерку женщин, которыми больше всего восхищались американцы в 2018 году.

Источник: Ракурс


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