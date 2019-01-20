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Мелания Трамп, фото — Elle
Мелания Трамп выставила в Твиттер романтическое фото с мужем в годовщину его инаугурации (ФОТО)https://racurs.ua/n117049-melaniya-tramp-vystavila-v-tvitter-romanticheskoe-foto-s-mujem-v-godovschinu-ego-inauguracii-foto.htmlRacurs.ua
Мелания Трамп, жена американского президента Дональда Трампа, оригинально поздравила Америку со второй годовщиной инаугурации своего мужа.
Первая леди США 20 января обнародовала в Твиттер романтическое фото с Дональдом. На нем супруги Трамп танцуют на площадке, украшенной огромным гербом США.
«Это были незабываемые два года в Белом доме. Я с гордостью служу этой великой нации», — подписала Мелания это фото.
Мелания и Дональд познакомились в 2004 году и поженились 22 января 2005 года. Инаугурация Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов состоялась 20 января 2017 года.
Напомним, что 48-летняя первая леди США попала в пятерку женщин, которыми больше всего восхищались американцы в 2018 году.
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