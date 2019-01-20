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Ракурс
Меланія Трамп, фото — Elle

Меланія Трамп виставила у Твіттер романтичне фото з чоловіком у річницю його інавгурації (ФОТО)

20 січ 2019, 20:46
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Меланія Трамп, дружина американського президента Дональда Трампа, оригінально привітала Америку із другою річницею інавгурації свого чоловіка.

Перша леді США 20 січня оприлюднила у Твіттер романтичне фото із Дональдом. На ньому подружжя Трамп танцює на майданчику, прикрашеному велетенським гербом США.

Меланія і Дональд Трамп, фото — Твіттер

«Це були незабутні два роки у Білому домі. Я горда служити цій великій нації», — підписала Меланія це фото.

Меланія і Дональд заручилися у 2004 році і одружилися 22 січня 2005 року. Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів відбулася 20 січня 2017 року.

Нагадаємо, що 48-річна перша леді США потрапила до п’ятірки жінок, якими найбільше захоплювалися американці у 2018 році.

Джерело: Ракурс


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