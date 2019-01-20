Меланія Трамп виставила у Твіттер романтичне фото з чоловіком у річницю його інавгурації (ФОТО)

Меланія Трамп, фото — Elle

https://racurs.ua/ua/n117049-melaniya-tramp-vystavyla-u-tvitter-romantychne-foto-z-cholovikom-u-richnycu-yogo-inavguraciyi-foto.html

Racurs.ua

Меланія Трамп, дружина американського президента Дональда Трампа, оригінально привітала Америку із другою річницею інавгурації свого чоловіка.

Перша леді США 20 січня оприлюднила у Твіттер романтичне фото із Дональдом. На ньому подружжя Трамп танцює на майданчику, прикрашеному велетенським гербом США.

«Це були незабутні два роки у Білому домі. Я горда служити цій великій нації», — підписала Меланія це фото.

Меланія і Дональд заручилися у 2004 році і одружилися 22 січня 2005 року. Інавгурація Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів відбулася 20 січня 2017 року.

Нагадаємо, що 48-річна перша леді США потрапила до п’ятірки жінок, якими найбільше захоплювалися американці у 2018 році.