Миссия выполнима: в США спасатели вытащили оленя и собаку из ледяного озера (ВИДЕО)

Ледяной шторм Харпер, который в январе бушует на территории 15-ти штатов США, унес жизни уже шести человек и вызвал отмену около 5 тыс. авиарейсов. Кроме этого, в результате непогоды страдают дикие и домашние животные.

В частности, пожарные в штате Канзас вытащили из озера Олате оленя. Вчера после обеда животное провалилось под лед и застряло на 1,5-метровой глубине, пишет weather.com.

«К счастью, мы смогли вытащить его из воды!», — написали пожарные в Twitter, одновременно напомнив об опасности пребывания на льду.

Также в воскресенье отдел пожарной службы города Блэк Эш в штате Огайо спас золотистого ретривера, который попал под лед замерзшей реки. Собака уже вернулась домой и хорошо себя чувствует.

Кроме этого, в минувшие выходные американские пожарные спасти еще несколько четвероногих любимцев.

Check out our colleagues at @blueashfiredept rescuing this pup who fell through ice this morning! Way to go!!! pic.twitter.com/aufRPvXfZ1