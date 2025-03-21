Трамп предложил поджигателям автосалонов Tesla отбывать наказание в тюрьмах Сальвадора

https://racurs.ua/n204978-tramp-predlojil-podjigatelyam-avtosalonov-tesla-otbyvat-nakazanie-v-turmah-salvadora.html

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Акції Tesla впали вдвічі порівняно з кінцем минулого року. Президент США Дональд Трамп намагається врятувати компанію будь-якими способами.

Трамп заявив, що звинувачені в підпалі автосалонів Tesla могли б відбувати покарання у в’язницях Сальвадору. Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

Я з нетерпінням чекаю, коли хворі терористичні бандити отримають 20-річні терміни ув’язнення за те, що вони роблять з Ілоном Маском і Tesla. Можливо, вони могли б відбувати їх у в’язницях Сальвадору, які віднедавна прославилися такими чудовими умовами утримання! — написав президент США.

Раніше міністр торгівлі США Говард Лутнік закликав глядачів купувати акції Tesla. Під час включення на Fox News вын сказав:

Я думаю, якщо ви хочете чогось навчитися сьогодні в цій передачі, купіть акції Tesla. Неймовірно, що акції цього хлопця такі дешеві. Так дешево більше ніколи не буде!

Продажі Tesla різко впали в усьому світі, а в США автомобілі все частіше стають об'єктом вандалізму. Так, у кількох містах США невідомі підпалили машини і зарядні станції за допомогою пляшок із запальною сумішшю.

Лояльність до бренду стає дедалі сумнівнішою через публічну участь Ілона Маска в уряді та побоювання щодо знецінення Tesla, що призводить до почуття відстороненості, — сказала Джессіка Колдуелл, представниця компанії Edmunds, що аналізує автомобільний ринок.

Наразі лише 1,8% покупців автомобілів все ще розглядають можливість придбання Tesla. У листопаді минулого року цей показник становив 3,3%. Ціна акцій також впала з рекордного рівня грудня (480 доларів) до 236 доларів.

Генеральна прокурорка США Пем Бонді висунула звинувачення трьом чоловікам, яких підозрюють у підпалі автомобілів Tesla — їм загрожує від 5 до 20 років в’язниці. Водночас міністр торгівлі США Говард Лютник порадив американцям купувати акції Tesla в ефірі телеканалу Fox News. Утім, рекомендація не спрацювала — акції Tesla все одно впали.

Сам Трамп раніше також активнопідтримував Ілона Маска: він з’явився з ним біля Білого дому в розкішній Tesla і заявив, що, можливо, купить собі таку машину.